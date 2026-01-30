El esperado regreso de Kate Walsh a Grey’s Anatomy que hizo emocionar a los fans

Semanas atrás se conoció una noticia que despertó entusiasmo entre los fanáticos de Grey’s Anatomy: el regreso de Kate Walsh como la doctora Addison Montgomery como estrella invitada en la temporada 22. Luego de muchos años, la actriz formó parte de uno de los episodios del exitoso drama médico, lo que sumó un nuevo capítulo a la historia de un personaje emblemático que se consolidó - con el paso del tiempo- como uno de los más queridos por la audiencia.

Escena de Kate Walsh en su nueva participación en la serie (Foto: Instagram/@greysabc) Anne Marie Fox - Disney

Desde su primera aparición al inicio de la serie, la doctora Addison Montgomery se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de Grey’s Anatomy. Interpretada por Kate Walsh, debutó en la primera temporada y rápidamente pasó a ocupar un rol central en la historia durante las siguientes entregas, destacándose por su fuerte personalidad y sus complejas tramas dentro del Seattle Grace Hospital, lo que la transformó en una figura clave.

Kate Walsh regresó como Addison Montgomery en la temporada 22 (Foto: Instagram @katewalsh)

Con el correr de los años, el personaje dejó el hospital para iniciar una nueva etapa profesional en Los Ángeles, dando origen al spin-off Private Practice. Sin embargo, su vínculo con Grey’s Anatomy nunca se rompió del todo: regresó en distintas ocasiones en los últimos años como estrella invitada, para reforzar su lugar dentro del universo de la ficción. Ahora, su vuelta en la temporada 22 marcó un nuevo reencuentro con una historia y un público que nunca dejó de recordarla.

Su papel marcó una etapa clave en las primeras temporadas de la serie

La participación de Kate Walsh se dio en el episodio titulado Strip That Down, que se emitió el 29 de enero. Aunque los detalles de la trama se mantuvieron bajo estricta reserva hasta su estreno, la expectativa era alta, especialmente luego de su paso recurrente por las temporadas 18 y 19.

Su aparición anterior había sido en el episodio Gunpowder and Lead de la temporada 19, por lo que este regreso sumó un nuevo momento destacado para quienes siguen de cerca la historia de Addison Montgomery.

Kate Walsh regresó como Addison Montgomery

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió distintos momentos del detrás de escena de su regreso a la serie así como también su look renovado, lo que dejó en evidencia la emoción que le generó volver a ponerse en la piel de Montgomery.

Una aparición especial que emocionó a los fans de la serie (Foto: Instagram @katewalsh)

“Addie puede ser de neonatología, pero después de esta semana creo que oficialmente la están transfiriendo a Trauma”, escribió con humor. Asimismo, sumó: “No se preocupen, amigos, ella puede con esto. Siempre pudo y siempre podrá”.

Kate Walsh retomó un rol histórico dentro del drama médico (Foto: Instagram @katewalsh)

Además, acompañó las imágenes con otro mensaje dirigido al público: “Comparto algunos de mis momentos favoritos con mis personas favoritas para compensar algunas de las lágrimas que quizá hayas derramado en este episodio”. Este gesto fue muy celebrado por sus seguidores.

Kate Walsh volvió a ponerse en la piel de un personaje icónico

Kate Walsh y una carrera que se expande más allá Grey’s Anatomy

Tras su salida definitiva del universo médico, Kate Walsh continuó con una carrera sólida y diversa en televisión. Entre sus trabajos más recientes se destacan sus participaciones en 13 Reasons Why, Emily in Paris y The Umbrella Academy, todas producciones de Netflix que reforzaron su vigencia y proyección internacional.

Una carrera vigente más allá de Grey’s Anatomy (Foto: Instagram @katewalsh)

En paralelo, Walsh también consolidó su recorrido en el teatro. En 2024 fue parte del estreno mundial de Jordans en The Public Theatre, una experiencia que volvió a poner en primer plano su versatilidad artística más allá de la pantalla.

Kate Walsh, entre nuevos proyectos y su regreso a un rol icónico (Foto: Instagram @katewalsh)

En este contexto, su regreso a Grey’s Anatomy no solo se dio en un momento de plena vigencia personal y profesional, sino que también despertó una fuerte emoción entre los fans de la serie, que celebraron volver a verla en pantalla.

La temporada 22 del drama médico, que comenzó el 9 de octubre de 2025, continúa posicionándose como una de las apuestas más sólidas de ABC y se mantiene entre las producciones más vistas del canal, reafirmando el vínculo intacto con su audiencia.