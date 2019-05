Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 12:50

Con un humor implacable, Carol Acosta, más conocida como Killadamente, se robó la escena del Bailando. La youtuber se comió la pista con sus movimientos y cautivó a todo el público, incluyendo al mismo Marcelo Tinelli.

La influencer tiene 21 años, nació en República Dominicana, pero vive en Nueva York. Llegó a Buenos Aires para dar su charla "Me amo y no me importa". Pero parece que la ciudad impresionó a la influencer porque durante el programa dijo: "Estoy pensando en mudarme a la Argentina porque probé la mejor pizza del mundo aquí".

Su amor por la pizza no es una sorpresa para sus más de 3 millones de suscriptores en YouTube y 7 millones en su cuenta de Instagram. Ella es famosa por sus discursos de amor propio y su lucha contra el bullying y la gordofobia. Desde su hashtag #MeAmoYNoMeImporta promueve la importancia de aceptarnos tal cual somos.

Es que Killadamente vivió estas violencias en carne propia durante su adolescencia. Entre tutoriales de maquillaje, que maneja a la perfección, y otros videos sobre belleza y cuidado personal, desliza mensajes como "eres valiosa, hermosa, inteligente y mereces ser amada".

La influencer se presentará el próximo 25 de mayo en el teatro El Nacional (Avenida Corrientes 960) a las 17hs con su charla "Me amo y no me importa. En familia sí podemos".