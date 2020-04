Quién es Leo Robinton, el misterioso nuevo novio de Emma Watson

Emma Watson y su misterioso novio Crédito: GROSBY GROUP

29 de abril de 2020 • 09:34

Recientemente se dieron a conocer algunas románticas fotos de Emma Watson junto a su nuevo novio , que fueron capturadas en octubre último pero salieron a luz en las últimas horas. Según el Daily Mail el misterioso joven es Leo Robinton , un emprendedor de 30 años que tiene un pequeño negocio en California.

A fines del año pasado la actriz declaraba en una entrevista con la revista Vogue que estaba soltera y feliz, y hacía hincapié en la idea de "autoemparejarse" con uno mismo. Sin embargo, al parecer no pudo evitar el flechazo de amor con Robinton. En varias de las imágenes, Watson se funde en un beso con el joven , dejando en claro que son más que amigos.

Con estas nuevas postales quedan atrás todos los rumores de romance con su coprotagonista, Tom Felton , el actor que interpretó a Draco Malfoy en Harry Potter. Según el diario británico que dio a conocer las fotografía, el nuevo amor de la actriz de Mujercitas tiene la misma edad que su novia y su nombre completo es Leo Alexander Robinton. El muchacho se alejó de las redes sociales desde que comenzó esta nueva relación amorosa, en un intento de mantener el noviazgo en el ámbito privado.

A su vez, se supo que Robinton ahora es un pequeño empresario , pero anteriormente trabajó en una compañía legal de venta y distribución de cannabis. Además pertenece a una numerosa familia de cinco hermanos: tiene un hermano gemelo, Archer, un hermano mayor, Charlie, y otras dos hermanas, Lily y Daysy. Esta última sigue a Watson en Instagram y siempre aporta su "me gusta" a los posteos de la actriz.

"Emma y Leo hicieron todo lo que estaba en su poder para mantener su relación fuera de los medios", aseguró un allegado a Robinton al Daily Mail. La misma fuente reveló que la relación avanza cada vez más y que incluso la actriz ya le presentó a sus padres al afortunado.

Recordemos que Watson habló en varias oportunidades de su postura reservada a la hora de dar a conocer una relación: "No puedo hablar de mi pareja en público y después esperar que no nos saquen fotos paseando por la calle", confesó en una entrevista con Vanity Fair en 2017 . Y agregó: "Creo que acudir con tu novio a una alfombra roja, de alguna manera lo hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado en una especie de circo ".