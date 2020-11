Quién es Nadia Di Cello, la ex Chiquititas que está atravesando su peor momento

Nadia Di Cello, actriz de Chiquititas, enfrenta la denuncia por narcotráfico contra su marido, con quien tiene dos hijos Crédito: Twitter Nadia Di Cello @nanii7a

Casi dos décadas después de su momento de oro en Chiquititas, Nadia Di Cello define su presente como "el peor momento de su vida", tras salir a la luz la detención de su marido, Fernando Migliano, acusado de narcotraficante. La exestrella infantil formó parte de varias producciones de Cris Morena, desde 1996 hasta 2004.

La actriz debutó a sus siete años en televisión: se puso en la piel de Nadia Cáceres, el personaje que significó su salto a la fama en la telenovela infantil. Di Cello fue una de las actrices que permaneció durante más tiempo en el elenco, desde la segunda a la séptima temporada, junto a Camila Bordonaba.

Ella misma contó cómo cambió su vida desde su llegada a la ficción protagonizada por Romina Yan en una entrevista en Cortá por Lozano: "Acompañé al casting a mi prima y a mi hermana, pero pedí hacerlo y quedé después de siete castings. Era muy fanática del programa, me acuerdo que una vez fui al teatro y pensaba que quería estar sobre ese escenario".

"Tenía seis años y me miraba al espejo, cantaba y actuaba. Chiquititas me dio la oportunidad de aprender y conocer esta profesión por dentro", agregó. Sin embargo, no le resultó fácil atravesar la ola de éxito que duraría cinco años. En otra entrevista confesó que sufrió bullying en la escuela.

"Me sentía muy avasallada, perdida. Entré en depresión, estuve con bulimia y anorexia. Salí con la ayuda de mi familia. Fue un momento duro", reveló un tiempo atrás. Cuando la tira juvenil llegó a su fin, continuó con su carrera y, tras una participación especial en Rebelde Way, se incorporó a Rincón de luz, donde estuvo más de un año.

Di Cello siguió dando pasos firmes en la actuación y en 2006 formó parte del elenco de la telenovela juvenil El refugio. Luego hizo una pausa actoral hasta 2015, cuando se subió a las tablas en la obra La vida prestada.

En los últimos cinco años protagonizó diferentes ficciones de teatro: Princesas rotas, Amoricia y Casa Duarte. También tuvo un fugaz paso por la pantalla grande en la película Huellas y en la miniserie Santos pecadores, protagonizada por Daniela Cardone y Nazarena Vélez.

En 2010 nació su primer hijo, Valentino, y cinco años más tarde llegó su segunda hija, Francesca. Ambos son fruto de su relación de más de una década con Migliano, con quien se casó en mayo del año pasado.

Por estos días, la actriz lidia con la detención de su esposo, acusado de venta de estupefacientes. Recordemos que Ángel de Brito dio a conocer los detalles de la causa y reveló que, tras su detención, Migliano sufrió un accidente cerebrovascular isquémico y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Di Cello rompió el silencio durante el fin de semana y confesó que está muy angustiada: "Estoy pasando por lo peor de mi vida (...) Yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada y tenía una carrera que jamás se basó en escándalo".