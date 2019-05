Quiénes son estas talentosas amigas que juntas cambiaron la comedia

Entre vino y vinagre, disponible desde hoy en Netflix, reúne a este grupo de talentosas comediantes que pasaron como escritoras e intérpretes por esa gran usina norteamericana que es Saturday Night Live Crédito: NETFLIX

En una de las primeras escenas de Entre vino y vinagre , uno de sus personajes comenta lo mucho que le molesta que se suponga que las reuniones de mujeres siempre llevan a conflictos y peleas entre ellas. Un prejuicio que la película disponible desde hoy en Netflix se ocupa de confirmar. Pero a su manera. Es que, dirigido por Amy Poehler ( Parks & Recreation), el film consigue ir mucho más allá de la superficie de los vínculos entre amigas. Esos lazos capaces de soportar enojos momentáneos y tormentas varias en pos del amor y la contención construida durante años. Una premisa narrativa que no exigió demasiada imaginación de parte de Poehler y las guionistas Liz Cackowski y Emily Spivey porque de ese material está hecha la amistad que comparten con las otras integrantes del elenco.

Amigas desde la época en que compartían tareas como escritoras e intérpretes en Saturday Night Live, Maya Rudolph, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Spivey, Poehler y Tina Fey integran desde hace años un selecto grupo de comediantes que se llevan tan bien frente a las cámaras como detrás de ellas. Y, de hecho, uno de los viajes que hicieron juntas inspiró la trama de la película, que imagina que seis de ellas se juntan en Napa, zona de viñedos y praderas verdes que no necesitan filtros, para festejar el cumpleaños de cincuenta de Rebecca (Dratch), que repite aquello de que "la edad es solo un número" con una insistencia que delata que ni ella se cree lo que dice.

"Me gusta presumir que tuvimos veinte años de ensayos. Gran parte de mi trabajo como directora fue frenar un poco a todas, recordarles que no tenían que hacer un gol en cada escena. Porque estas damas son todas unas asesinas que se tiran en paracaídas en las películas de otras personas y siempre son lo más gracioso en ellas", decía Poehler en una entrevista con The Hollywood Reporter respecto de sus amigas y colegas en el arte de matarnos de risa.

Paula Pell. Edad: 56.

Más conocida por su trabajo como guionista, Pell empezó a escribir en Saturday Night Live en 1995 y se quedó en el programa hasta 2016. Gracias al legendario ciclo ganó un premio Emmy, y gracias al buen equipo que formó con Fey y Poehler escribió en las series 30 Rock y Parks and Recreation, además de ser la guionista del film que protagonizaron juntas: Hermanas. Formó parte del selecto grupo de guionistas que trabajan para la ceremonia de los Oscar. Nuevos proyectos. Como actriz participa de una de las series cómicas más prometedoras del año, A.P. Bio, una comedia ambientada en una escuela secundaria en la que interpreta a Helen, la chismosa asistente del director.

Rachel Dratch. Edad: 53.

Proyectos anteriores. Comenzó su carrera en grupos de improvisación en Chicago, donde compartió un espectáculo con Tina Fey. En 1999 se sumó al elenco de Saturday Night Live, donde, entre muchos otros personajes, creó a la eterna pesimista y aguafiestas Debbie Downer.

Nuevos proyectos. Suele aparecer en el ciclo de humor político Last Week Tonight, de HBO. Allí interpreta a Wanda Jo, la esposa del teleevangalista que interpreta el conductor del ciclo, John Oliver.

La película indaga en los códigos de la amistad y derriba unos cuantos mitos y lugares comunes Crédito: NETFLIX

Maya Rudolph. E dad: 47.

Proyectos anteriores. Luego de su paso por SNL, donde trabajó de 2000 a 2007 y se hizo famosa por imitar a Donatella Versace, Beyonce y Oprah Winfrey, entre otras figuras famosas, emprendió un recorrido profesional en el que combinó proyectos de cine independiente y películas apuntadas al público masivo. Por un lado trabajó en Noches mágicas de radio, de Robert Altman; en El mejor lugar del mundo, dirigida por Sam Mendes, y, entre otras, Vicio propio, película de su marido, Paul Thomas Anderson. Más cerca de la industria, formó parte del elenco de la comedia de Adam Sandler Son como niños y su secuela, y de los films animados Turbo, Locos por las nueces y Grandes héroes. En 2011, protagonizó Damas en guerra, junto a Kristen Wigg (otra graduada de SNL), exitosa comedia sobre la amistad femenina que abrió la puerta para muchos otros proyectos de su tipo, incluyendo ahora Entre vino y vinagre.

Nuevos proyectos. El año pasado produjo y protagonizó para Amazon Prime Video la serie Forever, un peculiar relato de ocho episodios en el que interpretaba a una mitad de la pareja que completaba Fred Armisen, su habitual socio en los sketches de Saturday Night Live. También se sumó al elenco de The Good Place, como una excéntrica jueza de la que depende el futuro de los protagonistas de la serie.

Tina Fey. Edad: 48.

Proyectos anteriores. Tal vez una de las personas más influyentes de la comedia norteamericana televisiva de los últimos años, Fey consiguió lo que ninguna otra mujer había logrado antes de ella: ser la guionista principal en Saturday Night Live. Mientras ocupó ese puesto -de 1999 a 2006-, también escribió la exitosa adaptación para cine de Chicas malas, que el año pasado transformó en un elogiado musical de Broadway. Luego de su paso por SNL creó y protagonizó la fantástica comedia 30 Rock y siguió con la buena racha cuando produjo The Unbreakable Kimmy Schmidt para Netflix.

Tina Fey: la creadora de 30 Rock fue la primera mujer en ser guionista principal de Saturday Night Live Crédito: NETFLIX

Nuevos proyectos. Acaba de anunciar que en 2020 Netflix estrenará un especial de Kimmy Schmidt. "Unbreakable Kimmy Schmidt fue una de las primeras comedias originales de la plataforma y ahora será la primera comedia interactiva. Los fans van a poder elegir diferentes historias para los personajes que derivarán en diferentes chistes. Me parece que esta idea encaja perfectamente con nuestro programa y será una muy buena forma de dar por cerrado su ciclo", explicó Fey.

Ana Gasteyer. Edad: 52.

Proyectos anteriores. Comenzó su carrera televisiva en 1996, cuando se sumó al elenco de Saturday Night Live, donde solía compartir escenas con Will Ferrell, junto al que creó el dúo de profesores de música que gustaba de "entretener" a sus alumnos con versiones operísticas de canciones pop. Durante su época en SNL-se fue en 2002-, apareció en episodios de Seinfeld, Mad About You y Frasier, entre otras sitcoms exitosas. En los últimos años trabajó en dramas como The Good Wife y se sumó al elenco de comedias como Suburgatory y The Goldbergs.

Nuevos proyectos. Es una de las protagonistas de Schooled, el spinoff de The Goldbergs, que transcurre en los años noventa y se enfoca en el día a día de los docentes de la escuela William Penn Academy, incluida su divertida profesora Susan Cinoman.

Emily Spivey. E dad: 47.

Proyectos anteriores. Fue una de las más exitosas guionistas de Saturday Night Live, donde trabajó entre 2001 y 2015. Además de ganar un Emmy por los guiones del legendario programa de comedia, en 2002 trabajó en la comedia animada King of The Hill, creó la sitcom Up All Night y fue una de las productoras de Last Man on Earth y Parks and Recreation.

Nuevos proyectos. Es la creadora de Bless The Harts, una nueva comedia de animación en la que Kristen Wigg y Maya Rudolph prestarán sus voces a los personajes principales.

Amy Poehler. Edad: 47

Proyectos anteriores. Como Fey y Dratch, comenzó su carrera en Chicago como parte de una troupe de actores dedicados a la improvisación. De allí fue contratada por Saturday Night Live en 2001, y trabajó allí hasta 2009. Su siguiente aparición fue en la perfecta Parks and Recreation, donde interpretaba a Leslie Knope. Su larga sociedad cómica con Fey llegó al cine cuando encabezaron la película Una mamá para mi bebé, y ese gran trabajo de equipo se trasladó luego a la conducción compartida de los Globo de Oro. Con su vasta experiencia en TV comenzó a producir programas para otros, como Broad City y la excelente Muñeca rusa, una de las mejores series de 2019.

Nuevos proyectos. Luego de dirigir Entre vino y vinagre, se prepara para volver a trabajar detrás de las cámaras en la película original de Netflix Moxie, basada en la novela de Jennifer Matthieu que cuenta la rebelión feminista de una alumna de secundario. Además producirá -y prestará su voz- la serie animada Duncanville y volverá a conducir junto a Nick Offerman, su compañero de elenco en Parks and Recreation, el reality show Making It, que estimula la sana competencia entre carpinteros amateurs.