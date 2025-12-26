Stranger Things 5: esto es todo lo que hay que saber antes del último capítulo

La segunda cuenta regresiva llegó a su fin y el 25 de diciembre a las 22 (hora argentina) llegaron a Netflix los episodios cinco, seis y siete de la quinta temporada de Stranger Things correspondientes al Volumen 2. Tras 29 días de espera —o nueve años depende de como se lo mire— los fanáticos pudieron ver la continuación de la épica historia que llegará a su fin el 31 de diciembre de 2025. Si bien el desenlace está cada vez más cerca, aún quedan muchos interrogantes que resolver. El tiempo fue justamente una de las cosas que más se le criticó a la serie y es que los años que pasaron de una temporada a la otra, sumado a todas las subtramas y los universos, monstruos y misterios, hicieron difícil seguir el hilo. Sin embargo, los hermanos Matt y Ross Duffer aseguraron que todo se resolverá en el capítulo final. Ahora, solo faltan cinco días para ese gran momento, por eso, a continuación, te contamos todo lo que tenés que saber para poder decirle adiós al Upside Down.

El último episodio de Stranger Things se estrena el 31 de diciembre de 2025 por Netflix COURTESY OF NETFLIX

Cuándo se estrena el último episodio de Stranger Things

El miércoles 31 de diciembre a las 22 (hora argentina) se estrena en Netflix “El final” de Stranger Things. El octavo y último episodio de la quinta temporada —y de toda la historia— lleva el nombre de The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba). Si bien en un primer momento se especuló con que podría durar alrededor de tres horas, las últimas informaciones indican que duraría 128 minutos.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

Cómo se ideó el final de Stranger Things

De entrada, los hermanos Matt y Ross Duffer tuvieron en claro cómo querían cerrar la puerta del mundo fantástico que crearon. Matt Duffer le reconoció a Esquire que siempre supieron cuál iba a ser la escena final, aunque los “detalles más finos” tardaron un poco en descifrarse: “Mientras escribíamos el guion final, íbamos entregando páginas. Así que cada vez que terminábamos diez páginas, se las pasábamos. No a Netflix, porque, de hecho, ellos no sabían lo que estábamos haciendo—. En ese momento no quería sugerencias. Solo necesitábamos que nuestro equipo supiera lo que se venía”.

Qué pasará en el episodio final de Stranger Things

Una de las cosas que caracteriza a la serie es la cantidad de subtramas. Además de lo que sucede con los grupos durante las misiones, cada personaje tiene su propia historia y cuestiones particulares que resolver, desde vínculos amorosos hasta dilemas personales, traumas, rencores, miedos y desilusiones. Durante el Volumen 2 hubo revelaciones, enormes actos de valentía y también de vulnerabilidad, sincericidios y resurgimientos, situaciones claves para que cada uno estuviera listo para la última lucha.

“Para nosotros era fundamental que todos nuestros personajes, al adentrarse en la batalla final, resolvieran esas tensiones o conflictos. Que trabajaran en sintonía, ya fueran externos con los demás o internos consigo mismos. Porque, en nuestra opinión, si el grupo quiere derrotar a este gran mal, todos deben esforzarse al máximo y estar en sintonía. Así que era fundamental resolver esas tensiones y conflictos. De hecho, aún queda uno”, le dijo Ross Duffer a Variety.

Según Shawn Levy, productor y director de la serie, todos los interrogantes se resolverán en el final de la serie COURTESY OF NETFLIX

Asimismo, el final del Volumen 2 sumó nuevos interrogantes a la larga lista que se escribió durante las cinco temporadas. Desde el descubrimiento de que el Upside Down es un agujero de gusano entre el mundo real y “el Abismo”, hasta la conexión de Henry Creel (Jamie Cambell Bower) con la cueva en la que se escondió Max (Sadie Sink) y, también, el contenido del maletín que encontró cuando era pequeño. Además están los planes del Dr. Brenner (Matthew Modine), la decisión de Eleven (Millie Bobby Brown), la influencia de Kali (Linnea Berthelsen), la conexión entre Vecna y Will (Noah Schnapp), el destino de Holly (Nell Fisher) —uno de los personajes claves de la temporada—y la resolución del triángulo amoroso de Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) y Steve (Joe Keery).

El origen y el destino de Henry Creel / Vecna es uno de los grandes interrogantes del final de Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

Si bien parece demasiado para las dos horas restantes, el equipo creativo tiene confianza. “Diría que los hermanos no quieren dejar ninguna pregunta sin respuesta. Puede que haya literalmente menos de una mano de cosas sin aclarar ni resolver, porque los Duffer, en última instancia, quieren satisfacer al público. Hacen el programa para sí mismos, pero también lo hacen para nuestro público. Eso es algo que siempre me encantó de ellos, y es un aspecto en el que siempre conectamos”, le dijo a Variety Shawn Levy, productor y director de la serie.

Las teorías sobre el gran final

Qué fascinante, apasionante e intrincado es el mundo de las teorías, ¿no? Son en cierta forma lo que mantiene vivas a las historias. En las redes sociales hay cientos de ellos. En cuanto a Stranger Things, algunos creen que todo fue una gran partida de Cazadores y Dragones que los protagonistas iniciaron al principio de la primera temporada, cuando eran unos niños. Sin embargo, para otros es bastante improbable.

Algo que suele ocurrir con las series largas es que su final divide al público. Algunos lo odian y otros lo aman, no hay punto intermedio. El cierre de Juego de tronos (Game of Thrones), una de las producciones más aclamadas de los últimos años, generó más rechazo que aceptación y es un tema que se debate hasta la actualidad. En el caso de Stranger Things, los creadores tuvieron esto en mente cuando se sentaron a escribir.

Basándose en experiencias anteriores, los hermanos Duffer trabajaron en un final que no decepcione a los fans, aunque serán estos quienes decidirán si lo aprueban o no COURTESY OF NETFLIX

“Los hermanos siempre hablaron de tener éxito en el aterrizaje; lo hacen en relación con las películas y con las series (...) Cuando empezamos a hablar de la quinta temporada, era innegociable que aterrizáramos. Programas que les encantaron les rompieron el corazón y al final decepcionaron a los fans. No querían, no quieren y se niegan a ser uno de esos programas. Así que esto fue obsesivamente importante para ellos”, afirmó Shawn Levy. Aunque el veredicto final lo tendrá la audiencia, se puede anticipar que, por lo menos, los creadores saben que tal decepción existe e hicieron todo lo posible para evitarla. Habrá que ver si lo lograron o no.

Las tragedias que se vienen

Paralelamente, hay fuertes apuestas sobre quiénes sobrevivirán a la última aventura. Muchos creen que Eleven y Will tienen más probabilidades —sobre todo teniendo en cuenta las revelaciones del Volumen 2— y también colocan a Steve y a Holly en este grupo. A lo largo de toda la serie hubo varias muertes, algunas más trágicas que otras, como la de Bob Newey (Sean Astin) en el final de la segunda temporada y la de Eddie Munson (Joseph Quinn) en el final de la cuarta.

Según los realizadores de la serie, la quinta temporada tendrá "la muerte más violenta de cualquier temporada" COURTESY OF NETFLIX

Aunque hasta el momento ninguno de los personajes principales perdió su batalla personal contra la oscuridad, es inevitable que uno o más de ellos no llegue al final. En diálogo con The Times, Matt Duffer anticipó que “la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”. Habría que ir preparando los pañuelitos, ¿no?

Los episodios que hay que ver antes del final

Antes del estreno de la quinta temporada, los hermanos Duffer les sugirieron a los fanáticos que vuelvan a ver los siguientes cuatro episodios para entender mejor el final: de la segunda temporada, el cuatro y seis, titulados Will, el sabio (Will the Wise) y El espía (The spy) y de la cuarta temporada, los siete y nueve, titulados Masacre en el laboratorio Hawakins (The Massacre at Hawkins Lab) —en el cual hicieron especial énfasis— y El huésped (The Piggyback).

A estos cuatro episodios se les suman los siete episodios de la quinta temporada: La misión (The Crawl), La desaparición de Holly Wheeler (The Vanishing Of Holly Wheeler), La trampa de Turnbow (The Turnbow Trap), Hechicero (Sorcerer), Electrochoque (The Shock), La huida de Camazotz (Escape from Camazotz) y El puente (The Bridge). Y ahora sí, tras nueve años de espera, finalmente comenzó la última cuenta regresiva para decirle adiós, por última vez, al Upside Down.