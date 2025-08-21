Rafael Ferro: los motivos que lo llevaron a trabajar como conductor de Uber y de qué se tratan sus “experimentos”

Se armó un revuelo cuando Rafael Ferro contó que durante un tiempo fue chofer y trabajó con la aplicación Uber. ¿Un actor manejando un auto? En diálogo con LA NACION, el artista cuenta por qué lo hizo y también habla de otras actividades laborales que desarrolló: fue mozo y trabajó en una ferretería como parte de una experiencia. Además, habla de la presentación de su primer libro, Agujas, y del documental que prepara que trata sobre... lo que hace un actor cuando no trabaja de actor.

En estos días se lo puede ver en la pantalla de Disney + en la serie Quebranto, junto a Tini Stoessel y además está viajando todas las semanas a Uruguay para grabar la tercera temporada de Margarita, la creación de Cris Morena.

-¡Qué lío se armó cuando contaste que manejaste un Uber!

-Lo conté en el streaming de Fabián Casas, con quien estudio taller de poesía. Muchos hasta pensaron que fue un invento para promocionar la serie de Disney (risas). En su momento manejar Uber fue un experimento, una manera de ocuparme y de atravesar un tiempo difícil. No lo viví como un drama ni una necesidad extrema, sino como una experiencia personal, incluso terapéutica. Ese experimento también tuvo que ver con mi búsqueda como actor y como escritor, con escuchar historias y conversaciones en lugares inesperados para escribir guiones. Me incomoda que se insista en poner el tema en un lugar que no corresponde, como si se tratara de algo indigno. Eso no solo carece de importancia real en este momento del país y del mundo, sino que además es una falta de respeto y una subestimación a la gente que lo hace.

Rafael Ferro contó cómo se le ocurrió trabajar de chófer de Uber

-¿Decís que fue parte de un experimento?

-Sí. Me gusta buscar todo el tiempo y manejé un Uber el año pasado como parte de ese experimento. También es cierto que en el laburo del actor hay baches largos. Pero no lo hice porque me estuviera muriendo de hambre. En realidad, salí a hacer un experimento y también laburé en una ferretería y en un bar de mozo, porque les pedí el permiso para probar. Un día me pregunté qué pasaría si nunca más laburara de actor. ¿Podría volver hacer otra cosa? Y con todo eso pienso hacer una película.

-Sos inquieto...

-Sí. De hecho, el sábado presento un libro que escribí y se llama Agujas. Salir a manejar también me sirvió para escribirlo, para pescar historias y para crear. Ya está en las librerías. Es un libro extraño que no se parece a nada y quienes lo leyeron me comentaron que les gustó mucho. No me conformo con ser solo actor, siempre fui muy lector y fantaseé con poder escribir algo solamente para ver mi nombre escrito en un libro (risas). Me tocó hacer bastantes villanos en mi carrera, y entonces lo empecé a escribir como si fuera un cortometraje o un largometraje que tiene que ver con la historia de un asesino fanático de la poesía. De alguna manera está relacionado conmigo, con mi fanatismo por la lectura. Entonces pensaba que iba a ser una película, pero alguien lo vio y me sugirió que fuera un libro. De todas maneras, quisiera hacer un largometraje y una obra de teatro también.

Rafael Ferro con Tini Stoessel en Quebranto Captura

-Tu curiosidad por lo que hace un actor cuando no trabaja de actor también te llevó a hacer un corto, Guerrero sin batallas...

-Es parte de la experimentación. Lo hice a puro celular durante la pandemia y se estrenó en el Bafici el año pasado. Filmé horas y horas y tiene que ver con qué hace el actor cuando no tiene trabajo. En ese momento nadie tenía trabajo, pero el actor vive muchas pandemias, porque tenés huecos de cuatro o cinco meses antes de volver laburar. ¿Y qué hacés ahí? ¿Cómo hacés para no volverte loco? Manejar un Uber fue entonces un ansiolítico, porque no tenía que ver con la cuestión de dinero, sino con salir para no volverse loco hasta que llegue otro proyecto. Me pregunté: ¿me puedo reinventar? ¿Puedo manejar un Uber? ¿Puedo laburar de mozo? No se me cae ninguna medalla. Soy proveedor porque tengo muchos hijos y en el corto están ellos porque lo que se plantea tiene que ver con el actor sin trabajo. ¿Qué hace solo? ¿Busca personajes? ¿Actúa en la casa? ¿Y sus hijos? Guerrero sin batallas está en YouTube.

-Es una fantasía de la gente común saber qué hace un actor cuando no graba una serie ni filma una película ni está en teatro.

-También es una fantasía para nosotros porque hay tremendos actores que no están trabajando y uno se pregunta en qué andan, de qué viven. Algunos dan clases, talleres. El del actor es un laburo maravilloso, pero necesitás tener un negocio en paralelo porque a veces hay muchos meses de parate.

-¿Y vos tenés un negocio paralelo?

-No, porque soy muy malo en finanzas. No soy hombre de negocios. Yo empecé bastante grande porque venía del deporte. Jugaba squash en Europa y en mis últimos años fui deportista profesional, pero me picó el bichito de actuar. Y ahora me encantaría pasarme a escribir, pero sé que los escritores no viven solamente de la escritura, tampoco(risas). Soy uno de esos actores privilegiados que tienen trabajo con continuidad aunque con baches, claro. Pero muchos otros tuvieron que reinventarse. Cuando di el volantazo del deporte a la actuación no tenía hijos. Ahora tengo cuatro. Sería mucho más difícil, salvo que tuviera una tía rica, que me deje algo en herencia. Y no es el caso (risas).

-¿Y no te arrepentiste de haber dejado el deporte si jugabas profesionalmente en Europa?

-No porque el squash fue siempre un deporte de nicho. No es el tenis. Yo daba clases y jugaba torneos profesionales, pero por dos mangos. En un momento me harté del ambiente, necesitaba otra cosa. Empecé a tomar clases de teatro y me volví loco. En el fondo todos nos hacemos esa pregunta muy existencial: quién soy. Y en ese sentido, me parece que hay que buscar todo el tiempo un nuevo lenguaje. Pienso mucho sobre cuál es mi voz como actor, escritor, chofer de Uber, mozo o lo que sea.