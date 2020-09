Se difundieron imágenes de Raúl Rizzo bailando con sus vecinos en cuarentena: "No hubo ningún infectado" Crédito: Archivo

Este martes, Ángel de Brito difundió en Los ángeles a la mañana un video en donde se ve a Raúl Rizzo en una celebración realizada en la calle en la que vive, en plena cuarentena. En diálogo con LA NACION, el actor aseguró que no se trataba de una fiesta sino que era parte del homenaje que le hacían todas las noches al personal médico, ritual que se dejó de hacer cuando los casos en la ciudad de Buenos Aires comenzaron a aumentar.

"Eso lo hacíamos en un momento, era un homenaje a los médicos y después se ponían dos o tres temas más, porque los vecinos de enfrente de mi casa tenían un aparato de música que podía abarcar la cuadra. Nadie se movía de la puerta de su casa, eso era todo", explicó Rizzo.

El actor se encargó de remarcar que el video fue grabado varios meses atrás. "Esto ocurrió en mayo y, como dije, el objetivo era homenajear en primera instancia a los médicos y después tener un ratito ahí en la vereda y los que tenían balcón en su balcón. Yo no tengo balcón y estaba en la vereda de la puerta de mi casa, no más que eso".

"No voy a hacer ninguna declaración más porque no tiene sentido, es todo lo que puedo decir", agregó en conversaciones con este medio. "Evidentemente están buscando el rating en lo que sea", sumó el actor en referencia a las personas que difundieron las imágenes. "Dejamos de hacerlo porque consideramos que podía ser riesgoso. En aquél momento era muy bajo el número de infectados, era el comienzo de la cosa, principios de mayo".

"No falta nada en esta noche impresionante, la Covid Fest de Corvalán", se le escucha decir a un vecino en el video que difundieron en Los ángeles de la mañana. Durante el programa, destacaron que el actor, que lucía un saco de colores y un gorro, estaba sin barbijo.

"Hablé con los vecinos que en parte están muy enojados porque lo vieron criticando y denostando a Luis Brandoni, y porque no estaban de acuerdo que se hiciera esto", explicó Andrea Taboada, panelista del ciclo. "Es parte de un ritual que tiene la cuadra, en donde ponen el himno durante el mes de mayo. A mi me llamó mucho la atención cuando me llegó este video", sumó.

En el mes de agosto, luego del banderazo del 17A, se difundió un audio de Rizzo criticando a Brandoni por incitar a que la gente rompa la cuarentena para asistir a la marcha. "Tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza. Teniendo una pandemia feroz, y ellos actuando en contra de lo que todos nosotros nos estamos preservando y cuidando. ¿Por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia. Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa esas salidas a la calle", enfatizó en su momento. "Vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él, que quede solo, por lo menos en el medio teatral, en el medio actoral; que quede solo. Empecemos a hacer algo al respecto. Evidentemente yo me quiero diferenciar de un ser, que también es actor, pero que tiene una ideología repugnante, a partir de que propone hacer esas juntadas sociales con un objetivo absolutamente golpista del orden democrático".