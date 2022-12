De Jennifer Lopez y Britney Spears a Flor Peña y Rodolfo Barili, los famosos que se casaron este 2022

escuchar

Amores que se dieron una segunda oportunidad, amores que traspasaron la barrera de la amistad, amores que se encontraron en el tiempo . A pesar de que cada vez está menos de moda el “¡Sí, quiero!”, ellos decidieron dar un paso más en sus relaciones y sellar su amor ante la mirada de la ley y sus seres más queridos. Mientras que en el plano internacional bodas como la de Jennifer Lopez y Ben Affleck o Britney Spears y Sam Asghari captaron la atención, en el ámbito local el enlace de Alejandro Fantino, Florencia Peña y Rodolfo Barili se llevaron todas las miradas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck sellaron su amor en una doble ceremonia: primero, en Las Vegas y luego en la mansión que el actor tiene en Georgia OnTheJLo via Grosby Group

El de ellos sin dudas fue el casamiento del año. Tras darse una nueva oportunidad 17 años después de aquella primera relación, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron sellar su amor por partida doble. Primero, lo hicieron en Las Vegas con una ceremonia privada y secreta, a la que solo asistieron Emme, la hija de 14 años de Lopez, y Seraphina, una de las hijas de Affleck. “Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas (…) Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos el resto de nuestras vidas”, compartió la actriz y cantante en su newsletter On the JLO, quién definió la experiencia como: “La mejor noche de nuestras vidas”.

Un mes después, más precisamente el 20 de agosto, “Bennifer” tuvo su segunda celebración rodeada de familiares y amigos . La boda fue en la lujosa residencia que el actor tiene en Georgia y duró tres días. Para dar el sí, la novia lució un impresionante vestido de Ralph Lauren con una cola de seis metros de largo mientras Ben eligió un esmoquin en blanco y negro. El actor Matt Damon (íntimo amigo del novio), el cineasta Kevin Smith, el actor Jason Mewes y el popular conductor Jimmy Kimmel fueron algunos de los famosos que fueron parte de esta celebración.

Britney Spears y Sam Asghari

La boda de Britney Spears y Sam Asghari casi se ve opacada por la presencia del exesposo de la cantante @kevinostaj

Después de seis años juntos, Britney Spears y Sam Asghari decidieron formalizar su relación en junio. La pareja dio el sí en una ceremonia que se llevó a cabo en la casa de la cantante en Thuosand Oaks, California ante la mirada de sus amigos más cercanos. Enfundada en un vestido con los hombros descubiertos y una pronunciada abertura lateral de Donatella Versace, la intérprete caminó hacia el altar con la canción “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley. Si bien la celebración contó con importantes figuras como Paris Hilton, Selena Gómez, Madonna, y la actriz Drew Barrymore, también tuvo algunas ausencias muy notorias. Es que al faltazo de sus padres James y Lynne Spears, también se sumó el de su hermana, Jamie Lynn Spears. Tampoco fueron sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15. Eso sí, quien no quiso perderse el festejo fue su exesposo, Jason Alexander, quien fue arrestado por la policía minutos después de intentar colarse.

Ricky Montaner y Stefi Roitman

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en una ceremonia mixta en Argentina Instagram

La de ellos fue de las primeras bodas del año. Después de dos años de noviazgo y una propuesta de casamiento súper romántica, Ricky Montaner y la argentina Stefi Roitman se unieron formalmente en matrimonio con una ceremonia mixta (judío-católica) para más de 400 invitados en el exclusivo haras de campo El Dok, en Exaltación de la Cruz. Mientras la novia eligió un diseño de Justo Ocampo con escote strapless y falda princesa, el hijo de Ricardo Montaner optó por un esmoquin negro con camisa blanca y moño. ¿La perlita de la ceremonia? Los novios se olvidaron los anillos en una de las casas del predio y el padre de la novia tuvo que correr a buscarlos. A pesar de los estrictos protocolos que tuvo la celebración (todos los invitados debieron hisoparse antes de entrar por la pandemia del coronavirus, como también dejar sus teléfonos celulares para que no se filtre ninguna imagen), fue una fiesta soñada a la que asistieron el fallecido Gerardo Rozín, íntimo amigo de la familia Montaner, el colombiano Sebastián Yatra, que se encontró con Tini Stoessel tras su separación, Emilia Mernes, Oriana Sabatini y los cantantes Manuel Turizo y Guynaa, entre otros. Como no podía ser de otra manera, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Camilo fueron los encargados de subirse al escenario y deleitar a los invitados con sus hits.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

El casamiento de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Instagram @brooklynpeltzbeckham

La de ellos sin dudas fue una de las bodas de más alto perfil . Celebrada en Palm Beach, Florida (en la propiedad de 4000 metros cuadrados que posee la familia de la novia), decenas de celebridades fueron testigos de la unión entre Brooklyn Beckham, el hijo del exfutbolista David Beckham y Victoria Adams, y Nicola Peltz, la actriz y modelo, hija del multimillonario Nelson Peltz. Si bien los novios dieron el sí el sábado 9 de abril, los invitados -entre los que se encontraban figuras como Eva Longoria, la ex Spice Girl Mel C, Serena y Venus Williams y Marc Anthony, quien fue el encargado de dar un breve show en honor a los recién casados- llegaron un día antes para disfrutar de una exquisita recepción. La gran sorpresa de la noche: David y Victoria Beckham llegaron en un Jaguar vintage descapotable en tono metalizado; auto que finalmente quedó en manos de los recién casados como un presente por la ocasión. Este vehículo se suma a la propiedad en Londres que les habían regalado en 2020 cuando anunciaron su compromiso. Y si bien el dinero no parece ser un problema para ambas familias, lo cierto es que días antes de dar el sí, Brooklyn y Nicola fueron noticia por el acuerdo prenupcial que firmaron, donde la fortuna de la familia de la novia supera ampliamente a la de los Beckham.

Sarah Hyland y Wells Adams

Sarah Hyland y Wells Adams, felices tras casarse en un viñedo californiano Mega/The Grosby Group

Después de haber pospuesto su boda a causa de la pandemia del coronavirus, finalmente los actores Sarah Hyland y Wells Adams también contrajeron nupcias este año. Al igual que “Bennifer”, la pareja dio el sí el pasado 20 de agosto en una ceremonia al aire libre en los viñedos de Sunstone Winery, ubicados cerca de Santa Barbara. Curiosamente, la ceremonia la ofició Jesse Tyler, el icónico Mitchell Pritchett en Modern Family y un gran amigo de la pareja. A la hora de dar el sí, los novios subieron a una plataforma rodeada de flores de todos los colores, las mismas que Sarah llevaba en su ramo de novia. Los testigos de este evento también fueron rostros conocidos para quienes siguieron cada una de las temporadas de la serie: Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Julie Browen y Nolan Gould fueron algunos de los que no quisieron perderse este festejo.

Linsay Lohan y Bader Shammas

Lindsay Lohan junto a su flamante marido, Bader Shammas Instagram

En noviembre de 2021, Linsay Lohan sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su compromiso. “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, escribió la actriz -que desde hace años está instalada en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes- junto a una serie de fotos junto a su pareja, Bader Shammas, y mostrando el tradicional anillo. Y este año, la pelirroja volvió a sorprender con su casamiento. Aunque fue secreto y no hay imágenes de dicha celebración, a principios de julio Lohan volvió a recurrir a sus redes sociales para compartir la feliz noticia. “Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre sino porque él me encontró y supo que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy atónita de que este sea mi esposo. Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, escribió súper enamorada de este millonario agente de finanzas que la alejó de los escándalos.

Made in Argentina

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Tras firmar en el registro civil de Bahía Blanca, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron en una ceremonia oficiada por Gabriel Rolón en Cañuelas Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

A mediados de julio, y a orillas del Mar Egeo, Alejandro Fantino le pidió casamiento a su novia, Coni Mosqueira. Tras un “sí” rotundo, el 21 de octubre la pareja se convirtió en marido y mujer en el registro civil de Bahía Blanca , de donde la novia es oriunda. Luego, vino la celebración en Buenos Aires, una fiesta que reunió a 200 invitados en la estancia Villa María, de la localidad bonaerense de Cañuelas. En una ceremonia que empezó alrededor de las 16 y estuvo oficiada por el mediático psicólogo Gabriel Rolón, el conductor de América y la modelo intercambiaron votos, anillos y se juraron amor eterno. El catering de la gran velada estuvo a cargo de Le Grand Chef y, a pedido del novio, se montó una barra exclusiva para los amantes del whisky y los habanos. Por supuesto que no faltaron los shows en vivo, el clásico carnaval carioca y una tanda de karaoke.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

El casamiento de Jorge Macri con María Belén Ludueña

El mismo día de la celebración de Fantino y Mosqueira en Buenos Aires, se casaron ellos. El 12 de noviembre, María Belén Ludueña y Jorge Macri (quienes se conocieron hace unos años en un programa de televisión) dieron el sí en el predio de La Rural en Palermo . La gran boda que reunió a un importante grupo de personalidades del mundo de la política, el empresariado y el espectáculo se dividió en tres turnos: el primero y principal desde las 18 para aquellos amigos cercanos y familiares; el segundo a las 20 para invitados vips, entre los que se encontraban Mirtha Legrand, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta; y, luego, desde las 22.30 llegaron los compañeros de trabajo. Tras un show de Ráfaga, una batucada con músicos y bailarines de ritmos africanos dieron comienzo al carnaval carioca. Mientras Ludueña y su flamante esposo aparecieron vestidos de guardaparques, con sombrero y prismáticos incluidos, los invitados recibieron caretas de animales de la selva y sombreros de estilo piluso, con estampado animal print para sumarse a la tanda de baile temática.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

Los novios junto a Felipe, el hijo de ambos, y los dos hijos mayores de la actriz, Tomás y Juan Otero, en la primera celebración llevada a cabo en Salta Grosby Group

Otra de las famosas que se casó y tuvo doble festejo fue Florencia Peña . La actriz y conductora primero dio el sí en Salta, de donde su marido Ramiro Ponce de León es oriundo. En un exclusivo hotel de la localidad de Tolombón, ubicada en los Valles Calchaquíes, y ante la presencia de sus familiares y amigos más cercanos -entre los que se encontraban Diego Ramos, Georgina Barbarossa, Noralih Gago, Dan Breitman y Nancy Pazos- la pareja selló estos 10 años juntos. Luego de la luna de miel, el festejo siguió con un evento para más de 300 invitados en la zona de Benavídez. Para esta ocasión, la actriz de Casados con hijos lució un vestido con corsé confeccionado en tul bordado con canutillos, pailletes y cristales diseñado por Camila Romano. Al igual que la primera boda, Claudia Villafañe fue la wedding planner y estuvo atenta a cada detalle. “Los días previos fueron una combinación de disfrute y estrés. La verdad que 10 años atrás, cuando nos conocimos, no me imaginaba este desenlace. Nos conocimos, justamente, en un casamiento”, contó el abogado sobre los comienzos de este amor que lleva una década y tiene un hijo en común.

Florencia Peña junto a su marido, en la segunda gran celebración de su unión Gerardo Viercovich

Rodolfo Barili y Lara Piro

A días de cumplir 50 y luego de algunas postergaciones a causa de la pandemia del coronavirus, Rodolfo Barili se casó con su novia, Lara Piro , con quien estaba felizmente comprometido desde la navidad de 2020. Muy lejos de las cámaras, el periodista y la abogada dieron el “sí, quiero” el pasado 2 de diciembre en el jardín de su casa, ante sus familiares y amigos más cercanos. “Acá estoy, con mi esposa. Gracias mi amor, tuve miedo de que se arrepintiera, pero no”, bromeó Barili a través de sus redes retratando el feliz momento. Luego, el conductor de Telefe Noticias tiró la casa por la ventana el jueves pasado con una gran fiesta a la que asistieron varios compañeros del equipo de noticias del canal y personalidades del ambiente.

El periodista había oficializado su relación en enero de 2020 luego de que salieran a la luz algunas fotos de ambos vacacionando en Cancún. Dos meses después, la pandemia los obligó a convivir y a ensamblar sus familias que hoy son solo una y que está formada por sus hijos Dante y Benicio y por Ladislao, el hijo de su flamante esposa.

Manuela Viale y Federico Freire

Manu Viale se casó con el exfutbolista de Velez, Federico Freire

Lo que empezó como una amistad concluyó con un “sí, quiero”. A un año de su compromiso en Disney, Manuela Viale -hermana menor de Juana y Nacho Viale- se casó con el futbolista Federico Freire en una ceremonia muy íntima. Mientras la novia optó por un look total white de saco y pantalón con flores fucsias para el civil, tras firmar la libreta roja se cambió a un vestido cruzado, de corte estilo chaleco, que combinó con zapatillas negras.

Si bien la celebración fue muy íntima, la familia Viale y Lizardo Ponce y Cande Ruggeri, amigos de la modelo, filtraron detalles de lo que fue el brindis a través de diferentes posteos en sus redes sociales. “Gracias por ser tan único y por querer compartir tu vida conmigo. Por pensar en que cada detalle y hacer de este momento una película que voy a guardar para siempre en mi cabeza. Te amo hoy y para siempre”, le declaró a su pareja la hija de Ignacio Viale del Carril, tras el romántico pedido de mano en Disney, el lugar donde los sueños se hacen realidad.

Luciana Aymar y Fernando González

Quien tampoco quiso cerrar el 2022 sin legalizar su relación fue la deportista Luciana Aymar. Tras seis años en pareja con el tenista Fernando González (a quién conoció en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero con quien recién empezó a salir en 2016), la jugadora de hockey dio el “sí, quiero” en Chile (de donde su marido es oriundo) ante la mirada de sus dos hijos, Felix y Lupe. Mientras ella reemplazó el tradicional vestido de novia por un conjunto sastrero con corset de encaje, el novio apostó por un clásico traje azul.

“Un día diferente lleno de emociones, gracias amor por darme esta hermosa familia, sos único te admiro por toda tu disciplina y perseverancia pero sobre todo por tu enorme corazón. Gracias amigos y familia por acompañarnos, los queremos!”, escribió Aymar en su cuenta de Instagram junto a una foto mostrando la libreta.