¿Reconciliados? El reflejo de una ventana delató a Laurita Fernández y Nicolás Cabré

¡Hola changos! Aquí Juariu, la que vive adentro del Instagram de los famosos porque... ¡los gustos en vida! Una nueva semana empieza y nuestros famosos no decepcionan (bueno, la vara de decepción está muy baja) y siempre nos dejan material. Por suerte para mí, no tanto para ellos... ¿o sí? Llegamos al lunes con las redes generando material hasta casi el último segundo. Por ejemplo, si estaban preocupados sobre qué pasó con la Selección Argentina en Brasil, no se preocupen que Nancy Pazos ya hizo gestiones en Instagram para asegurarse que todo esté bien (¡gracias Nancy!).

Nancy Pasos y su pedido a Daniel Scioli por el partido de la Selección argentina

Ayer terminó La Voz Argentina y no solo estoy triste porque ya no voy a ver a Lali Espósito todos los días (la real ganadora de La Voz...) sino que... ¡Luz Gaggi no ganó! Cómo pensamos votar bien en las próximas elecciones si no hicimos ganar a la reina de Luz en el certamen. ¿Cómo es posible? Pero no todo es desilusión porque puede haber perdido La Voz Argentina, pero se ganó el follow de Ozuna! Un dato no menor para alguien que solo sigue a 12 personas.

Desde que Luz Gaggi hizo su versión del tema "Farsante", Ozuna empezó a seguirla. Además la felicitó por las redes

Además hoy me levanté optimista (lunes, ¿quién te conoce?) y me acordé (bueno, lo busqué) que los participantes de otros realities que quedaron en los segundos lugares triunfaron después más que los ganadores. Y si no repasemos este hermoso listado...

Operación Triunfo 2001: David Bisbal, 2do puesto - artista más exitoso.

2001: David Bisbal, 2do puesto - artista más exitoso. OT 2017: Aitana, 2do puesto - artista más exitosa.

2017: Aitana, 2do puesto - artista más exitosa. La Voz Chile: Cami 2do puesto - artista más exitosa.

Cami 2do puesto - artista más exitosa. La Voz Argentina: Luz Gaggi 2do puesto... ¿artista más exitosa? Elijo creer.

Pero más allá de la actualidad, esta semana nuestra farándula fue algo así como una secuela de esas clásicas películas románticas. Reconciliaciones, separaciones que siguen su curso, posibles romances en escena... Si a este país lo sacara adelante la farándula, ya seríamos primer mundo.

Hace unos días ya se venía hablando de que Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron… Estoy tan sorpresa como todos ustedes, ¿se acuerdan que uno de los problemas era que ella no hacía la cama como a él le gustaba? (Laurita, amiga, ¡salí de ahí!). Esta no es su primera reconciliación, ya podemos decir que entran a jugar en el campeonato de las parejas tóxicas de la farándula. Todo comenzó cuando Ángel de Brito dijo en una historia de Instagram (donde pasa la vida misma) que estaban juntos. ¿Pero que nos faltaba? Alguna prueba, algo que lo confirme... ¿pueden creer que Laurita subió una foto a su cuenta Instagram donde se ve una ventana? Hasta ahí todo normal, no pasa nada, pero ustedes entienden que hay gente que se pone a cambiar el contraste de las fotos para ver si cambiando la luz de la foto se puede ver un reflejo y surge algún dato más. Realmente no hay que tener nada para hacer en la vida... ¿no? Ah, no, pará, ¡esa soy yo! Parece un truco de ilusionismo, magia, ¿dónde está Cabré? ¡Acá está!

Laurita Fernández y el reflejo de una foto que mostró que estaba con Nicolás Cabré

Y si de parejas que vuelven hablamos (la pandemia que nadie habla) tenemos que hablar de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, que hace tiempo que vienen dejándonos pistas (nos tiran miguitas de pan cual Hansel y Gretel). Este fin de semana compartieron un recital, se sacaron fotos con las mismas personas y coincidieron en poner “en Madrid” los dos, a la misma hora. ¡Qué casualidad! Pero ya sabemos que las coincidencias no existen en el mundo de los famosos, como es el caso de la China Suárez y Benjamín Vicuña, que están “hartos” de que se hable de ellos, pero suben historias para que justamente hablemos de ellos... Benjamín subió una historia acostado viendo un partido y de fondo se ve el empapelado de la casa de la China. A menos que crean que si no suben una historia en Instagram la gente va a empezar a volverse loca pensando qué estarán haciendo y, por lo tanto, se sientan obligados a poner algo (¡por la salud de sus seguidores!), se arriesgan a mostrar que están en la misma casa. ¡Gracias chicos!

El empapelado delator... Vicuña estuvo en la casa de la China y sus historias lo demuestran

Otra pareja que de tóxica no tiene nada (y cuando digo nada quiero decir todo) es la del Polaco y Barby Silenzi, que son muy activos en las redes sociales. Fin de semana de por medio se dejan de seguir o se bloquean para luego... ¡volverse a seguir! Es una montaña rusa de sensaciones, nunca sabés qué interacción les va a tocar. El Polaco está grabando actualmente una ficción para Polka y constantemente sube historias y fotos con una compañera de elenco, Julieta Bartolomé, y me parece que a Barby esto mucha gracia no le hace... ¿o sí? Silenzi le comenta la foto casi como si fuera un perro marcando el territorio y me digo quizá estoy pensando mal y son re amigas... Pero, no se siguen, ¡dolor país!

Los famosos no saben googlear y tienen muchas dudas...

Y antes de irme quiero que empecemos una campaña juntos porque hay famosos que no saben googlear. No se rían, pasa en las mejores familias, existe una patología entre los famosos que a la hora de pagar -cuenta la leyenda- sufren una especie de amnesia (esto son datos, no opinión) y por lo tanto, necesitan de nosotros para ayudarlos con estos canjes... ¡Digo pedidos! #AyudemosALosFamosos.

Y bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tienen que saber de la farándula para empezar su semana con la información importante, esa que va a sacar a este país adelante.