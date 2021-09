Furiosa, la China Suárez rompió el silencio: “Paren ya, dejen a la gente separarse en paz”

Separación, escándalo e... ¿infidelidad? Desde que Benjamín Vicuña anunció el fin de su pareja con María Eugenia Suárez los rumores de una tercera en discordia comenzaron a sonar fuerte. Si bien el chileno se encargó de desmentir esta información, luego se enojó al ver que los medios seguían hablando del tema. A su pedido expreso de que se termine con las especulaciones, se sumó la China, quien por primera vez rompió el silencio y habló de los verdaderos motivos de su distanciamiento.

Según las versiones que circularon, Vicuña le habría sido infiel a su mujer con una moza de Córdoba, a quien conoció en una gira de trabajo. “Fue en un viaje que él se fue a Córdoba por trabajo, pasó una noche con él. La conoce en un bar y concretan. Él le dice que estaban súper mal con la China, que no sabía en qué iba a terminar eso. Le dijo que anote su celular, así seguían hablando”, había contado la periodista Estefanía Berardi hace unos días.

Vicuña, cansado de desmentir

Si bien el actor desmintió este affaire en Los ángeles de la mañana , una de las cronistas del ciclo de eltrece contó que el chileno estaba furioso porque los rumores no paran. “Todo esto comienza con su desmentida del día lunes. Él quedo molesto porque, si bien desmintió contundentemente la información, faltaba la voz de la camarera que dejaba lugar a duda”, expresó la notera Mercedes Cordero.

“Desde el lunes hasta ayer estuvo súper enojado. Estaba muy molesto porque ya había desmentido y los portales seguían levantando la noticia, también por la hostilidad que recibe en redes sociales o los comentarios de las notas. Dice que es mentira y que lo piensa seguir hasta el final”, agregó la periodista que pudo hablar directamente con el galán.

Lo que también le habría molestado es la contradicción de Marianela, la señalada como la tercera en discordia, quien dio dos versiones al respecto. “Primero dijo una cosa, medio confuso y en la segunda dijo en su Instagram que era mentira. Se ve que recibió algún llamadito en el medio”, insinuó Ángel De Brito sobre su cambio de parecer.

La charla de la China con Yanina Latorre

“Se ve que los dos están todo el día llamando a todo el mundo porque a mí la China Suárez también me llamó”, interrumpió Yanina Latorre. Ante el asombro de sus compañeras, la angelita contó en detalle lo que habló con la actriz: “Me llamó bien. Se hizo la amorosa, la divina y la copada, pero cuando corté le fui a mirar el Instagram y me tiene bloqueada”, señaló, entre risas.

“Me dijo: ‘te llamo de madre a madre’. Es muy fuerte, porque acá de los hijos no se habló. Lo único que se dijo es el colegio que ella fue a ver con Cabré y está enojada por eso. Me habló por WhatsApp y después me llamó. Yo las veces que le escribí para confirmar data nunca me contestó, es gente que aparece cuando le conviene a ellos”, indicó.

En cuanto a la charla que mantuvieron, agregó: “Me dijo que el límite eran los hijos, pero acá nadie se metió con eso. Le molesta que se sepa dónde va a vivir y al colegio que van a ir [en referencia a sus hijos], pero la grabaron en el colegio y se lo mandaron a todos los periodistas. Que su mamá se asustó porque es una cuestión de seguridad”.

La palabra de la China Suárez

La China Suárez habló sobre su separación y los rumores de infidelidad

Si bien hasta el momento el único que había hablado de la separación era Vicuña, este mediodía la China Suárez rompió el silencio por primera vez. Cansada de las especulaciones de la prensa, la actriz se tomó unos minutos en su auto para hacer un descargo y aclarar algunas cosas.

“Como rompen (...) con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, lanzó en referencia a los rumores de infidelidad del actor.

En cuanto a los verdaderos motivos de la crisis, advirtió: “No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”.

LA NACION