Reese Witherspoon en la Argentina: almuerzo exclusivo, visita al Malba y el misterio detrás de su visita

En medio de un gran misterio, Reese Witherspoon se encuentra de visita en Buenos Aires. La noticia trascendió este martes, cuando desde el restaurante Roux publicaron una foto del chef Martín Rebaudino junto a la protagonista de Legalmente rubia.

"¡Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa! Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida", escribieron junto a las imágenes, en la que la actriz, que cumple 50 años el próximo domingo, se muestra muy distendida y sonriente.

Según pudo saber LA NACION, cuatro pasos fueron los que conformaron el menú, con claro sesgo hacia la pesca y que le permitió tener un panorama de algunos de los mejores productos de distintas regiones. Tras una entrada de ensalada de hojas verdes, pidió un ceviche de pejerrey, luego un tartar de bonito, y finalmente una trucha patagónica. No hubo vino, tampoco postre. Saludó agradecida y se fotografió junto Rebaudino, antes de salir de paseo junto a su pareja.

La otra pista sobre los días de Witherspoon en Buenos Aires llegó a través de la cuenta en X de Barbi Recanati. "Nos acabamos de cruzar a Reese Witherspoon en el Malba. ¿Toca en el Lollapalooza?“, bromeó la música argentina que, en diálogo con este medio, dio algunos detalles más de su espontáneo encuentro: ”Fui con mi novia a ver la muestra de Fernanda [Laguna], y estábamos mirando un mural de esos que tenés que alejarte y nos pasó por al lado. Y justo estamos mirando la última temporada de The Morning Show, así que mi novia medio que se la cruzó cuerpo a cuerpo y le nació decirme ‘mirá quién está acá’ como si fuera una amiga que nos encontramos. Sonrió amablemente, siguió su camino y nosotras nos desvanecimos de vergüenza en la oscuridad. Estaba con un tipo altísimo de la mano [su pareja, el financiero alemán Oliver Haarmann], y el guía del Malba. Media hora después estábamos en otro piso y ya vimos una muestra entera con ella al lado. Estuvo mil horas mirando todo“.

Por el momento se desconoce si la visita de la actriz al país tiene fines netamente turísticos o laborales: Witherspoon es protagonista de la campaña promocional de una exclusiva tarjeta de crédito para viajes de un banco estadounidense. De hecho, hay versiones de que el actor y director Taika Waititi también se encuentra en la Argentina, y fue él justamente quien la dirigió en una publicidad que la mostró paseando por París semanas atrás.

Desde la cuenta en Instagram de la protagonista de Big Little Lies no hay registro alguno de su paso por el país. Sin embargo, en las últimas horas, Witherspoon compartió un clip de su regreso al set para grabar la temporada 5 de The Morning Show, la serie de Apple TV+ que estelariza junto a Jennifer Aniston. "¡Echaba mucho de menos a este increíble equipo! Temporada 5 aquí vamos... Y sí, estaré abrazando a todos en el set", escribió en la publicación.

En enero del año pasado, la actriz disfrutó de unas vacaciones en el sur de Chile: además de pasar unos días en Pucón, visitó el Parque Nacional Torres del Paine. Allí, muy sonriente, aceptó tomarse una selfie con un turista que la reconoció. ”Lo pasé muy bien. La gente fue increíble, muy cálida y amistosa. Toleraron mi terrible español y estoy muy agradecida“, dijo Witherspoon tiempo después sobre su estadía en Chile. ”Fui a Torres del Paine y escalé por ahí. El viento era muy fuerte, pero era todo muy hermoso", concluyó.