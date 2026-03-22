Reese Witherspoon en Argentina: el Malba compartió una foto de su paso por el museo donde nadie la reconoció

Con un bajo perfil y casi sin apariciones públicas, Reese Witherspoon visitó recientemente Buenos Aires. Luego de que trascendió su visita al restaurante Roux del chef Martín Rebaudino en Recoleta, ahora fue el Malba quien publicó una foto de la protagonista de Legalmente rubia, donde se la ve muy contenta apreciando las obras del museo sin ser reconocida por los visitantes.

Reese está cumpliendo 50 años este 22 de marzo

“¡Sí! Era Reese Witherspoon. El domingo pasado, con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la superestrella mientras recorría las exposiciones ¡Feliz cumpleaños! Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo", escribió el museo en sus redes sociales oficiales para saludar a la artista.

Reconocida amante del arte, Reese pudo visitar el Malba y hacer un exahustivo recorrido con lo mejor del arte latinoamericano del siglo XX y XXI. Hay una colección de más de 700 obras de arte moderno y contemporáneo de la región, donde se destacan pinturas de artistas destacados a nivel mundial como Frida Kahlo, Antonio Berni, Diego Rivera y Xul Solar, entre otros.

La actriz se toma la vida con humor

La actriz de Hollywood compartió un divertido carrusel en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 30 millones de seguidores, para celebrar su cumpleaños. “Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. ¡Hay que reír todos los días que se pueda!“, sostuvo la rubia, que se destacó en la serie The Morning Show junto a Jennifer Aniston.

La actriz compartió una serie de fotos por su cumpleaños

Dentro de las fotos que compartió, se destacó una postal de ella en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En la imagen, se la puede apreciar sonriente con un vestido negro con lunares blancos y gafas negras. De fondo, la estatua de San Martín y la Casa Rosada le dan el toque bien argentino a este recuerdo.

Reese de visita en la Plaza de Mayo

Reese Witherspoon visitó Buenos Aires a mediados de marzo, poco antes de cumplir 50 años el 22 de marzo, y mantuvo un perfil bajo, pero fue vista en lugares clave de la ciudad. La noticia de su llegada se conoció luego de que se la vio cenando en el restaurante Roux, en Recoleta, donde posó con el chef Martín Rebaudino.

“Un honor haber recibido a Reese Whitherspoon en nuestra casa! Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”, la saludaron desde el reconocido local gastronómico.

Reese Whitherspoon pudo probar los exclusivos platos de Roux

Witherspoon estuvo acompañada por su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, durante estas salidas y si bien el viaje no tuvo una agenda oficial, su llegada al país fue celebrada por sus fans de todo el mundo, que estaban atentos a las redes sociales para saber qué estaba haciendo la actriz.

La visita de la actriz estadounidense resulta significativa no solo por el atractivo que genera la presencia de una figura de Hollywood en el país, sino también por el impacto cultural y simbólico que implica. Su paso por espacios como el Malba y su interés por la gastronomía local reflejan la importancia internacional que tiene Buenos Aires en la actualidad.