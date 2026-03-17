Reese Witherspoon en Buenos Aires: vino con su pareja, comió en uno de los mejores restaurantes porteños y pidió un menú bien argentino

No llegó al postre. De paso por la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra rodando una publicidad, la actriz norteamericana Reese Witherspoon -célebre por su protagónico en Legalmente Rubia- almorzó en Roux, uno de los restaurantes recomendados por la prestigiosa Guía Michelin.

La actriz se fotografió junto al chef Martín Rebaudino

Un bolso estampado con Frida Kahlo y un vestido negro a lunares blancos fue el look con el que llegó junto a su pareja -el financiero alemán Oliver Haarmann- al bistró de la esquina de Peña y Azcuénaga, en Recoleta, bajo el sol de lunes. Sin temor al calor porteño y al contacto con el público, insistió en sentarse en una de las mesas del deck que se encuentra en la vereda.

Reese está en el país junto a su pareja, el alemán Oliver Haarmann. TIDNY-588

Cuatro pasos fueron los que conformaron el menú, con claro sesgo hacia la pesca y que le permitió tener un panorama de algunos de los mejores productos de distintas regiones. Tras una entrada ensalada de hojas verdes, pidió un ceviche de pejerrey, luego un tartar de bonito, y finalmente una trucha patagónica.

Roux, en la esquina de Peña y Azcuénaga

No hubo vino, tampoco postre. Saludo agradecida y se fotografió junto al chef Martín Rebaudino, antes de salir de paseo junto a su pareja. “Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”, posteó en sus redes el restaurante porteño que hace unos días reabrió sus puertas tras una renovación y restyling de su salón.

La cocina de Martín Rebaudino se caracteriza por una cuidada presentación y composición casi pictórica en el plato

Las descripción del Roux por parte de la Guía Michelin es la siguiente: “Cuando se piensa en un bistró francés todos tenemos, más o menos, la idea de un lugar así en la cabeza. El chef Martín Rebaudino, que en su etapa de formación viajó a Europa y compartió fogones con emblemáticos chefs españoles como Martín Berasategui, Juan Mari Arzak o Pedro Subijana, propone una completa carta de gusto actual donde confluyen las influencias francesas, españolas y argentinas, con una sugerente selección de entrantes, tanto fríos como calientes, deliciosos risottos y carnes rojas de calidad (por las noches, también ofrecen un buen menú por pasos).”