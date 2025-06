Ricardo Darín agradeció el apoyo de Lali Espósito y aseguró que es una “ridiculez” la polémica por las empanadas

A dos semanas del conflicto mediático que se desató por su comentario en la mesa de Mirtha Legrand sobre el precio de las empanadas, Ricardo Darín (68) volvió a hablar de las agresiones en su contra, remarcó la importancia del derecho a opinar en democracia y agradeció el firme apoyo que recibió por parte de Lali Espósito.

En diálogo con el móvil de Infama (América), el protagonista de El Eternauta (Netflix) reflexionó sobre los mensajes de odio que recibe en las redes sociales: “Si sentís que del otro lado es una agresión gratuita o fuera de tiempo y estancia, bien no te hace. Pero la verdad es que estamos tristemente acostumbrados a ese funcionamiento de las redes. Muchas veces te encontrás con gente que arma todo un discurso para odiar y después, por ahí, en el mano a mano no es así. Tiene que ver con cierto anonimato que te ofrece la posibilidad de estar detrás de la computadora o del teléfono”.

Consultado sobre su elección de hablar públicamente sobre determinados temas sociales o de coyuntura económica, Darín remarcó: “No soy el único. Mucha gente dice lo que piensa y está bien que sea así, estamos en democracia. Es bárbaro eso”. “¿Te bancás el vuelto?“, le repreguntó la cronista. ”Bueno, no te queda más remedio. Vos sos muy joven, no habías nacido, pero en otras épocas no se podía ni abrir la boca. Entonces, una forma de manifestación o de homenaje a la democracia es decir lo que pensás, sobre todo si no sos hiriente, si no sos maleducado, si no sos agresivo, si te comportás como una persona normal", expresó.

“Es una mujer increíble, muy valiente”

Fue entonces que la periodista indagó sobre las palabras de Lali Espósito, quien se solidarizó con él y “con todos los que por decir algo educadamente reciben ese nivel de hate”. “Lali es divina. No esperaba menos de ella porque es una mujer increíble, muy valiente, una gran artista y una amiga. Hizo una especie de defensa y fue un poco más allá incluso. Está bien, forma parte del derecho que uno tiene de poder opinar y se lo agradezco”.

“El que quiera interpretar solamente el tema de las empanadas es una ridiculez. Por supuesto que elegí un ejemplo a lo mejor incómodo o desubicado, porque vos cuando mencionás algo que te asombra por el precio, mencionás de máxima”, sostuvo en alusión al valor de 48 mil pesos que había mencionado en la mesa de Mirtha Legrand.

“Es decir, si vas a comprar un jean y te parece que lo que te pidieron es una exorbitancia, decís: ‘Me pidieron una barbaridad por esto’. Por supuesto que hay otros jeans, pero estás hablando de lo que te causó impresión a vos y no significa que lo hayas comprado, significa que te sacudió el precio que te tiraron. Yo quise decir eso y fue llevado para donde quisieron”, concluyó Darín.

Qué dijo Lali Espósito sobre la polémica de las empanadas

La semana pasada, cuando salía de ver a Moria Casán en el teatro, Lali Espósito fue abordada por un grupo de cronistas y defendió a Ricardo Darín cuando le consultaron por la polémica de las empanadas.

“Qué bizarro, ¿no? Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, en lo poco importante. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano sobre pagar algo caro y lo vamos a matar porque está buenísimo pegarle a Darín en este momento, como después será otro, tal como yo le he sido. Creo que hay cosas que importan más, como el Garrahan“, destacó la actriz y cantante.

“Hay una intolerancia general, una cancelación constante, es una época un tanto insoportable, cínica, con cero profundidad de discusión política, todo muy tuiterito”, reflexionó. Y agregó: “Me parece mal que alguien no pueda opinar, sea que te encanta Milei o no, todos deberíamos poder opinar y no sentir que te atacan con un nivel de saña letal”.

En ese momento le preguntaron si se había comunicado con el actor para expresarle su apoyo y darle algún consejo, dado que ella vivió en carne propia las críticas por expresar su opinión. “Qué le voy a aclarar yo a Darín, él sabe todo, y se nota con la tranquilidad que maneja cuando habla. Todos sabemos quién es Ricardo Darín, no lo vamos a poner ahora en tela de juicio, al menos yo, por ponerlo en ese lugar de enemigo”, sentenció Lali, y remató: “Pero me solidarizo con él y con todos los que por decir algo educadamente reciben ese nivel de hate”.