Qué le dijo Mirtha Legrand a Ricardo Darín luego de la polémica por las empanadas: “Lo llamé para pedirle disculpas”

Mirtha Legrand volvió a hablar de la polémica que se generó a partir de los dichos de Ricardo Darín en su programa hace dos semanas. Mientras hablaba con sus invitados de la noche sobre el periodismo y la libertad de expresión, la conductora confesó que levantó el teléfono y se comunicó con el destacado artista para pedirle disculpas. “Pobre, lo han enloquecido”, lamentó.

Las palabras de la diva llegaron luego de que el periodista Daniel Santoro, uno de los invitados de la velada, explicara que el tema se trató en la Academia de Periodismo el jueves pasado durante el discurso del periodista y escritor Jorge Fernández Díaz en el marco de un evento relacionado con el día del periodista. “Dijo ´¿cómo puede ser que alguien que se queja del precio de las empanadas, que expresa su opinión, al día siguiente sea fusilado en las redes sociales?´”, repasó el invitado.

Mirtha Legrand charla con Daniel Santoro sobre el periodismo y la libertad de expresión Prensa Eltrece

De inmediato, Mirtha reaccionó. “Fuera de lugar, totalmente”, dijo firme sobre las repercusiones. “Fue un comentario al pasar, que costaban 48 mil. Si él lo puede pagar, perfecto. Pero no es para que… ¡es una cosa ridícula! En ninguna parte del mundo ocurre esto”, siguió, indignada. “Una persona en un canal de televisión, un actor que nos está dejando maravillosamente bien, que es número uno en el mundo. Respeto, señores, respeto”, sumó en referencia al éxito de El Eternauta, la serie basada en la icónica historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López que se convirtió todavía es furor en Netflix.

Luego, sin mediar pregunta, Mirtha confió que se comunicó con Darín tras el escándalo. “Yo lo llamé para pedirle disculpas, y me dijo ´pero Mirtha, no me pidas disculpas. Yo lo comenté al pasar que había pagado 48 mil pesos doce empanadas”, reveló, y luego le puso humor al asunto: “Y ahora están con las tres empanadas que decía la película”, dijo entre risas en referencia a una de las frases más famosas de Esperando la carroza. “Pobre, lo han enloquecido”, completó.

Después de algunas intervenciones de sus invitados, Legrand volvió a resaltar la figura de Darín. “Deberíamos estar orgullosos todos los argentinos de que una serie argentina se esté viendo en el mundo. Y es número uno”, analizó. “Es el mal de las redes”, acotó Nicole Neuman. “Esa impunidad que te da estar ahí atrás”, agregó.

Polémica nacional

Todo comenzó el sábado 24 de mayo cuando Mirtha Legrand le preguntó a Darín cómo ve a la Argentina. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, reaccionó él. “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...”, siguió. “Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y Darín se puso serio.

Darín, entre el desconcierto por “los dólares del colchón” a la sorpresa por el precio de las empanadas: “Ocurren cosas raras”

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, aseveró, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, cerró.

La respuesta de Caputo y la reacción del presidente

En el programa La Cornisa, que conduce todos los domingos Luis Majul en LN+, el ministro de Economía le respondió al actor: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Caputo desestimó la cifra mencionada por Darín y dio a entender que, en todo caso, el actor habría comido en un local de alta categoría. “Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito”, dijo con ironía. Y para reforzar su punto, sumó una comparación provocadora: “Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen 200 mil dólares’”.

Milei y Darín Archivo

Cuatro días después, fue el propio Milei quien levantó el guante. En una entrevista que le concedió a Mariana Brey para el canal de streaming Neura, el presidente le pegó a Darín luego de asegurar que Cristina Kirchner no es “una opinión calificada” para hablar de economía. “Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular, y terminó siendo un ignorante y un operador berreta”, arremetió el mandatario.