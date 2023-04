Ricardo Darín y Florencia Bas: un romántico posteo, fotos inéditas y 35 años de amor

escuchar

Ricardo Darín y Florencia Bas son una de las parejas más queridas y estables dentro del ambiente . Hace unos días, la pareja -que se conoció de casualidad a fines de los 80- cumplió 35 años de amor y lo celebró con un romántico posteo en las redes sociales y con algunas fotos inédidas.

“35 años mi amor. ¡Qué maravilla de vida juntos! Te amo Ricardo Darín. Sos mi felicidad” , escribió Florencia Bas junto a un carrusel de fotos que repasaba varios momentos de su matrimonio con el actor. La primera imagen es una tapa retro de 1988 de la revista Gente que los muestra caminando por la playa mientras Darín afirma: “Esta chica me cambió la vida”. En las siguientes, se ve a la pareja bailando muy apasionada, junto a sus hijos de pequeños, de vacaciones, y posando en un evento previo a los últimos Oscar.

Inmediatamente, la publicación se llenó de “me gusta” (más de 17 mil) y comentarios, entre los que no faltaron sus amigos más famosos y sus hijos. “Felicitaciones mis amores queridos. Me alegro y los amo”, escribió Susana Giménez ; quien fue novia de Ricardo Darín en los 80 y que con el tiempo se convirtió en una gran amiga de la pareja. “Qué hermosos. Muchas felicidades para ustedes”, comentó por su parte Leonardo Sbaraglia, quien compartió muchos años en España con ellos.

“Qué lindos”, lanzó Fito Páez mientras Dolores Fonzi, que no sólo trabajó con el actor sino que -por su relación con el director Santiago Mitre- ha estado muy cerca de ellos en cada presentación de Argentina, 1985 por el mundo, expresó: “¡Los amo potros! Felicidad”. Un deseo al que se sumaron la actriz española Natalia Verbeke, Diego Torres (quien guarda graciosas anécdotas junto a este matrimonio como cuando les chocó el auto), Carla Peterson, Griselda Siciliani, Claudia Villafañe y Gianinna Maradona, Nancy Dupláa, Andrea Pietra, Muriel Santa Ana, Georgina Barbarossa, Inés Estévez, Andrea Frigerio y Benjamín Rojas, entre otros.

La familia también mostró su orgullo por tantos años de amor. Mientras que Clara (la más pequeña del clan) publicó un tierno “Papitis” acompañado por emojis de corazones; su hermano, “Chino” Darín, confesó: “Son mi efecto mariposa favorito”. Su comentario inmediatamente generó la reacción de una usuaria que destacó “qué hermoso que un hijo escriba algo así”. Algo que fue confirmado por el propio padre del actor. “Sí, cierto”, escribió Ricardo orgulloso. Quién tampoco quiso quedarse afuera de los saludos y las felicitaciones fue la española Ursula Corberó que es parte de la familia desde hace siete años: “Madre mía”, lanzó dando cuenta de la admiración que tiene por sus suegros.

Un amor de película

Cuando Ricardo Darín conoció a Florencia Bas, todavía estaba en pareja con Susana Giménez. Eran la gran dupla del momento, copaban los teatros con la obra Sugar, las tapas de revistas y llevaban nada menos que ocho años juntos. Florencia tenía 18 años, estudiaba traductorado de inglés y suspiraba, como muchas mujeres, por ese galán de ojos color cielo y sonrisa contagiosa. Una noche, a finales de 1987, Florencia y Ricardo se cruzaron por primera en la esquina de Corrientes y Talcahuano.

Ella estaba con una amiga, comiendo una pizza, y él salía del teatro y también fue a la pizzería. Dicen los testigos de esa noche que no se podían sacar los ojos de encima, pero el encuentro no fue más que eso, una suma de miradas y sonrisas. Un tiempo después volvieron a cruzarse: el destino o las ganas de verse otra vez provocaron un nuevo encuentro en un bar cercano al teatro. En esa oportunidad, Darín no se resistió a la sonrisa de ella, se acercó y galantemente le dijo: “¿Bailamos?”. Fue el inicio de una historia de amor de 35 años y dos hijos en común.

Ricardo Darín y Florencia Bas, una historia que ya lleva 35 años

“¡Cómo no me voy a acordar! Era una cosa radiante que iba caminando por la calle. No me pude resistir. Yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. No solo que no me equivoqué, sino que he tenido y sigo teniendo mucha, mucha suerte. Ella, por suerte, no me aceptó enseguida y eso me gustó más todavía . Es más, ¡me confesó que yo mucho no le gustaba! No era fan ni nada por el estilo. Juntos pudimos armar un lindo equipo con el Chino y con Clara. La verdad es que los vemos a ellos y cada vez estamos más orgullosos”, reveló el actor mientras recordaba esa primera vez que vio a su mujer.

Cinco cinco meses después de aquel casual encuentro, más precisamente el 18 de abril de 1988, Darín y Bas se casaron . En enero de 1989, nació el primer hijo de la pareja, Ricardo Mario, más conocido como el Chino y cinco años después llegó Clara, que actualmente trabaja como diseñadora de indumentaria.

Ricardo Darín Y Florencia Bas junto sus hijos, el Chino y Clarita

A lo largo de estos 35 años, la pareja sorteó varias crisis matrimoniales. La más fuerte fue en 1999 y los mantuvo distanciados durante dos años. “Era preferible poner distancia y no quedarse aferrado a algo que no funcionaba amoroso. No fue una decisión sólo mía, sino que a los dos nos pasó lo mismo y nos dimos cuenta de que conocernos y estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida. Nosotros tomamos distancia en el momento justo y ni siquiera llegamos a discutir. Sufrí muchísimo esa separación, a pesar de que también la pasé muy bien. Y a ella le sucedió lo mismo”, se sinceró Darín una vez reconciliados.

Súper elegantes, Florencia Bas y Ricardo Darín en la entrega de los Oscar 2023 MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde entonces, no volvieron a separarse nunca más y ella se ha transformado en su pilar incondicional en cada premiación, estreno o reconocimiento. “Nos queremos mucho, nos divertimos mucho y compartimos casi todo. Esa es la clave: respetar nuestras propias individualidades. Agradezco estar al lado de Florencia porque con ella la vida es distinta en muchos sentidos. Me ha rescatado de 70 mil cosas”, le había confesado el actor a LA NACION tiempo atrás al ser consultado sobre cuál era el secreto de la pareja para perdurar en el tiempo.

LA NACION

