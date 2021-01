Ricardo García, duro con Adriana Aguirre: "Que me deje vivir en paz"

Ricardo García, duro con su ex, Adriana Aguirre: "Que me deje vivir en paz"

Separado hace dos años de Adriana Aguirre, Ricardo García dio su versión sobre el divorcio y la división de bienes. Hace unos días, la vedette contó que se quedó con el departamento de Barrio Norte porque, de otra manera, su ex debería pagarle 60 millones de pesos como compensación económica. "La situación con Adriana está bien porque hace 26 años que nos conocemos. Obviamente tenemos todos los problemas de una separación", contó García este miércoles, en Intrusos, el programa de América.

"Económicamente hablando le di todo a Adriana, le dejé hasta el departamento de avenida Colón, en Mar del Plata, con su cochera. Me pide cosas que por ahí no corresponden, como los 60 millones de pesos. Tendría que demostrar una cantidad de cosas para que eso suceda, como por ejemplo, que en todos esos años no pudo trabajar por culpa mía. Y no es así. Fue mi mujer durante 26 años, la más importante de mi vida. No quiero tener problemas", agregó visiblemente emocionado.

"Sé que está saliendo con un abogado muy importante y espero que no le meta fichas en mi contra. Que sea feliz y que me deje vivir en paz", sumó luego García. Con respecto al rumor de que el actor y cantante habría abandonado la obra en la que comparte escenario con Adriana Aguirre, Un loco súper show, en el Teatro de La Campana, él mismo se encargó de aclarar: "Es verdad que estuve a punto de irme del espectáculo equivocadamente, porque me ofrecieron hacer shows en countries y restaurantes. Pero arreglé y estoy yendo al teatro".

