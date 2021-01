Adriana Aguirre volvió a subir a las tablas en Mar del Plata. Llegó a un particular acuerdo económico con su ex, Ricardo García

Adriana Aguirre está de temporada en el Teatro de la Campana, en Mar del Plata, con Un loco súper show. Contenta por volver a subirse a las tablas pero enojada con su exmarido, Ricardo García, habló en Intrusos, por América. "Ricardo estaba en el elenco pero se bajó porque quería hacer shows y no se puede, porque coincidía el horario. No me consta que haya armado otro show para competir, eso tiene que arreglarlo con el empresario, que es Torry", aclaró.

La vedette contó que había aceptado trabajar con su ex porque mantiene una buena relación con él. "Terminamos como pareja pero seguimos explotando negocios que tenemos. Nuestra relación extra matrimonial es buena y coincidimos. Torry armó elenco y le faltaba el cantante y comediante. Y me dijo: quiero la parejita. Me lo consultó, le dije que estaba bien. Vinimos a trabajar por amor al arte y no por dinero", aclaró la Aguirre que el año pasado tuvo coronavirus. "Ahora tengo anticuerpos y estoy hecha una máquina de esas que se agarran a las piñas en cualquier momento".

Aguirre contó que se está hospedando en un departamento que era de ella y de García y que su ex "está en un espacio más reducido, con su actual pareja. Tenemos una separación de hecho y estamos esperando que se termine la feria para que sorteen el juzgado y entre el expediente de divorcio que hicimos de común acuerdo. El departamento está a mi nombre aunque todavía falta alguna documentación. En el nuevo código civil ya no existe el adulterio pero fue reemplazado por la compensación económica. Ricardo debería pagarme casi 60 millones de pesos por los 26 años juntos, pero llegamos a un arreglo. Y cuando volvamos a Buenos Aires él se va a ir a un dos ambientes en Mataderos y yo me quedo en el departamento de Barrio Norte. La damnificada soy yo. Convivimos durante la cuarentena porque se dio así, pero eso ya fue".

A dos años de la separación, Adriana dice que ya no ama a Ricardo. "Se lo dije claramente. Lo que pasó dos años atrás no lo acepté. Quizás otras mujeres hacen la vista gorda si su marido tiene amantes. Yo no porque lo amaba. Estaba rota. Lo perdoné porque no fue un desliz sino que tiene una pareja. Que sea feliz y viva una linda vida. Lo nuestro está terminado. Conozco a la pareja de Ricardo. Era vendedora de entradas en restaurantes y hoteles. La conoció en la temporada 2018/2019 y ahora viven juntos. Yo estoy conociendo a un abogado que pasó el Año Nuevo conmigo. Es de uno de los cinco estudios más grande del país, tiene 56 años, es inteligente, de perfil bajo", finalizó.

