La vedette dio precisiones sobre la división de bienes, producto de su divorcio con Ricardo García

28 de enero de 2020 • 23:24

"No me crucé con mi ex ( Ricardo García) en toda la temporada. Tenemos una relación bastante agradable. Dividimos en dos partes el divorcio porque había que vender muchas cosas y no convenía hacerlo en una sola vez. Tenemos que firmar la división de bienes todavía. Íbamos a hacerlo en diciembre pero firmaremos a la vuelta de la temporada, en abril", contó Adriana Aguirre, que está en Mar del Plata protagonizando Súper revista 2020, en el Teatro de la Campana.

La vedette detalló en Hay que ver (Elnueve) que lo vio pocas veces pero que no hablan. "Nos manejamos por WhatsApp por temas de pagos y cobros, que siempre hizo él y muy bien, porque es una persona decente y honesta y en eso no ha cambiado".

Sin embargo, la vedette dejó en claro que en otras cuestiones su exmarido sí "cambió": " Me sentí defraudada cuando contó en televisión que hace un años que tiene una amante y la mostró, siendo un hombre casado legalmente. A pesar del nuevo código, el abandono de hogar todavía está vigente. No el adulterio pero lo reemplaza la indemnización compensatoria por la que me tendría que pagar 500 dólares en efectivo".

"Por eso preferimos la división de bienes, de común acuerdo. Tenemos varias propiedades y hay dos que no se pueden dividir, a menos que se vendan, y este no es el momento", aclaró. Aguirre y García se verán las caras, seguramente, el lunes próximo durante la entrega de los Premios Estrella de Mar, ya que Ricardo forma parte del elenco de La revista de Ángel a metros del teatro en el que está Adriana. "No sé si él va a ir solo. Yo voy a ir con mis compañeros de elenco. Y si uno de ellos es un amigo, es cosa mía. No necesito blanquear nada por ahora", lanzó.

Aguirre también se metió en la guerra entre Mónica Farro y Sol Pérez."Hablé con Sol y está bastante calentita. Es de ponerle el pecho a las balas y es real lo que pasa con Farro, no es una pelea mediática armada. Sé que Farro dijo que era la única vedette y yo ejerzo mi profesión desde hace 49 años ininterrumpidamente. La única vedette soy yo", aseguró.

A su vez, recordó un enfrentamiento con colegas vedettes en un programa de Mirtha Legrand que compartió con Ethel Rojo y Zulma Faiad. "Mirtha fue la iniciadora de la guerra de vedettes porque dejó correr las peleas en su programa. Pero a las vedettes de antes no se nos cruzaba por la cabeza pelearnos ni siquiera con la segunda vedette. En los '80 decidí no salir a saludar en una revista porque no estaba de acuerdo en que Ethel saliera estelarmente mientras yo la esperaba en el escenario. Yo creo que teníamos que salir a saludar juntas. Se armó un revuelo tremendo. Todas contra mí, porque era la más flaca y la más joven", afirmó.