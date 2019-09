Adriana Aguirre pasó por el piso de Intrusos para hablar de su presente sentimental y hacer algunas revelaciones sobre su vida artística Crédito: Captura de pantalla

Luego de más de 20 años juntos, Adriana Aguirre confirmó su separación de Ricardo García. Este mediodía, la vedette estuvo en el living de Intrusos y habló de todo: las infidelidades, sus ganas frustradas de tener un hijo y su nuevo candidato, un hombre que conoció por Instagram.

"Con Ricardo estamos separados. No nos vamos a divorciar por cuestiones económicas, pero ya está. Pasamos muchas cosas durante mucho tiempo. Llegamos a un acuerdo porque tenemos cosas en común y vivimos de eso (.). Como tenemos inteligencia financiera, entendí que en este momento es un mal negocio vender", confesó la actriz sobre los motivos por los cuales no se han divorciado legalmente.

Después de la separación vincular, Aguirre aseguró que también es momento de terminar con la pareja artística. "Sería aportar confusión. Me parece que ya con la pareja afectiva terminada, ahora debemos manejarnos por separado artísticamente. Juntos no va más", afirmó tajante.

En cuanto a cómo es la relación actual con su ex, Adriana explicó: "Dormimos en cuartos separados, hace un año y medio que no tenemos intimidad. En unos días, él se va al departamento que ambos tenemos en Mar del Plata. Se va a vivir allá. Seguramente tengamos que convivir en el verano obligatoriamente, porque a él lo contrataron sin departamento y a mí también", señaló la mediática que hará temporada en "La Feliz".

Cuando le preguntaron si hubo terceros en discordia en esta ruptura, la artista sorprendió con su confesión: "Teníamos un arreglo personal. Podíamos tener touch and go con otros pero siempre y cuando no fueran del entorno y siempre avisándonos", aclaró. Sin embargo, Ricardo no cumplió con este "acuerdo" y la vedette lo descubrió en una relación con la cocinera de la obra que protagonizaban juntos. "Él debió habérmelo dicho", lanzó visiblemente enojada.

Aunque en un principio no quiso ahondar en detalles, luego dio más data sobre la que sería la nueva pareja de García: "La chica con la que sale es de Mar del Plata. Según él, está con ella desde Semana Santa; según lo que se dice, desde fines del año pasado. Ella trabajaba para nosotros, es una persona buena, tiene dos hijas. Era de nuestro entorno, por eso me siento defraudada. Ella era de mi confianza", confesó dolida por la traición de su ex.

"No voy a llorar porque ya lloré demasiado. Algo sospechaba pero me sorprendió que salga con una mujer de mi entorno. Todo surgió en Termas de Río Hondo cuando estábamos de gira. Yo me iba cuatro horas al spa, ahí surgió todo entre ellos. Él me lo reconoció. Ella jamás me llamo por teléfono para contarme que estaba con mi marido", continuó haciendo una especie de catarsis en vivo.

"Yo ya no quiero volver con él, que él rehaga su vida como quiera. Si en algún momento quiere armar una vida con esta mujer, arreglaremos el divorcio", aseguró la actriz, que también contó que está conociendo a alguien. Frente a la intriga de los panelistas de Intrusos por su nuevo candidato, Aguirre indicó: "Nos conocimos por Instagram pero aún no nos encontramos personalmente. Él es de Córdoba y nos estamos comunicando por Whatsapp. Nos mandamos fotos, pero nada de sexo virtual; él va a venir a verme al teatro la semana que viene"..

Sin embargo, el momento más fuerte de la entrevista fue cuando Aguirre confesó que le hubiera gustado tener un hijo pero que fue su exmarido el que no quiso. "Ricardo no quiso porque él ya tiene uno. Hasta nos pusimos en la lista de adopción, pero se complico por nuestra edad", confió emocionada.