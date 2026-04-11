Ricky Martin llegó a la Argentina: ¿quiénes lo acompañan?

Una vez más Ricky Martin está en la Argentina. Este sábado, el cantante aterrizó en su avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza en el marco de la gira Ricky Martin Live 2026. Llegada desde Paraguay, donde anoche dio un concierto.

Se lo vio descender de la aeronave junto a sus dos hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, que este verano cumplieron 17 años. Según pudo saber LA NACION, el músico se alojará en un hotel en la zona de Recoleta.

El artista tiene pautados cuatro shows en el país: se presentará el 12 de abril en Córdoba, el 14 en Rosario, y el 17 y el 18 en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo. El recital promete ser un emotivo repaso por sus memorables éxitos que acompañan a sus fans desde mediados de los años ‘90, con clásicos como “Tal vez”, “María”, “Fuego de noche, nieve de día” y “Vente pa’ ca”.

Ricky Martin, en Ezeiza. El artista arribó al país junto a sus hijos mayores y a un asistente que cargó su equipaje y un bolso de mano de un marca lujosa RS Fotos

Este nuevo desembarco en la Argentina promete reavivar el vínculo especial que el cantante mantiene con el público local, luego de su exitoso paso por el país con su formato sinfónico, con múltiples funciones agotadas en el Movistar Arena, en el estadio de Vélez y una recordada presentación en el Anfiteatro de Villa María. Ahora, con un presente renovado y el respaldo de una gira internacional, el regreso del artista se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año.

Una compañía muy especial

Valentino y Matteo disfrutan acompañar a su padre en sus giras RS Fotos

Hace un tiempo, Ricky Martin contó que sus hijos Valentino y Matteo suelen viajar con él por el mundo, mientras cumple con sus compromisos laborales. “Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, había revelado en marzo de 2024 en una entrevista a un medio estadounidense.

“Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía [nacida en diciembre de 2018] y a Renn [nacido en octubre de 2019]… tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso”, comentó el cantante refiriéndose también a sus hijos menores.

Ricky Martin con sus hijos más pequeños Lucía y Renn (Instagram/@ricky_martin)

Sobre su estilo y métodos de crianza, la estrella latina siempre dejó en claro su postura. En varias ocasiones, dijo que desea normalizar las familias homoparentales, incluso se niega a usar el término “vientre de alquiler”. En una entrevista, defendió: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría a la vida a la mujer que me ayudó a traer mis hijos al mundo”.

Cómo será el show

El concierto promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en lo que la producción presenta como una propuesta multisensorial.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales, con impactantes coreografías y con los clásicos y muy sonados “Livin’ la vida loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente pa’ ca” y “La Mordidita”.

“Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, explicó el cantante en sus redes sociales mientras se preparaba para este proyecto.

El cantante boricua tiene un vínculo especial con el público argentino: el acompañamiento y afecto de sus seguidores se vio reflejado en la venta de tickets para sus shows en la Argentina, que agotaron rápidamente