Ricky Martin recibió una nueva acusación de abuso sexual

Después de retirar la primera demanda que realizó contra Ricky Martin, el sobrino del artista, Dennis Yadiel Sánchez Martin, volvió a lanzar una nueva acusación contra su tío. En esta oportunidad, el joven asegura que el boricua abusó sexualmente de él cuando era tan solo un niño.

Esta nueva acusación se llevó a cabo en Río Piedras, Puerto Rico, según informó Axel Valencia, portavoz de prensa de la policía de dicho país. Durante su declaración Dennis alegó que el cantante lo agredió sexualmente y cometió actos lascivos contra él entre 2013 y 2015, cuando era un menor de 12 años .

La denuncia fue radicada el pasado 9 de septiembre. A raíz de esto, el artista enfrentará una nueva investigación que podrá ser larga y compleja debido al tiempo transcurrido entre la fecha señalada por el denunciante y la actualidad. Corroborar la palabra de Sánchez requiere de un proceso legal que puede durar muchos meses.

Helga García, vocera de Martin, expresó al medio portorriqueño El Vocero que por ahora el cantante no emitirá declaraciones sobre esta nueva denuncia.

Ricky Martin

El enfrentamiento entre Martin y su sobrino comenzó en julio cuando el joven de 21 años afirmó ante la Justicia que había sido víctima de abuso doméstico e incesto por parte de su tío y por eso consiguió una orden de restricción contra el cantante. A pesar del gran revuelo mediático y judicial, Sánchez terminó pidiendo que se desestimara el caso.

Por aquel entonces, el artista salió a hablar en los medios y explicó por qué no había abordado las acusaciones cuando salieron a la luz, a pesar de que su equipo de abogados las habían negado vehemente: “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación”, dijo el cantante puertorriqueño al inicio de su descargo. “No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, explicó. En aquel entonces, el artista declaró vía Zoom, pero su testimonio no trascendió.

“Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó el intérprete, muy conmocionado, en el clip que difundió públicamente.

Posteriormente, también se dirigió a su sobrino. “A la persona que estaba diciendo estas tonterías le deseo lo mejor y que encuentre ayuda para que pueda empezar a vivir una nueva vida llena de amor, verdad y alegría, y [deseo] que no lastime a nadie más”. Luego el cantante remarcó que su prioridad actual es sanar. “¿Cómo sano? Con música. No veo la hora de estar de vuelta en un escenario, frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago”.

Ricky Martin y su hermano Eric Instagram

Tanto el cantante como sus abogados afirmaron que su sobrino sufría de serios problemas de salud mental, algo que también hizo Eric Martin, uno de los hermanos del artista. A través de una transmisión en vivo de Instagram, decidió dar su opinión sobre lo que estaba pasando: “Mucha gente me dice que no hable, pero algo me está diciendo que tengo que hablar porque yo no tengo miedo ni tengo que esconder nada”. En un momento del video, el hombre, quien fue el que reveló que el denunciante era su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, el hijo de Vanesa Martin, le habló directamente al joven de 21 años: “Papito, tu sabes cómo nosotros te hemos querido. Tu sabes cómo te has alejado de nosotros. Tu sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.

Una vez que su sobrino retiró la denuncia, según documentos dados a conocer por el New York Post, Ricky Martin presentó una demanda de 20 millones de dólares contra el hijo de su media hermana. En consonancia con lo que habían dicho sus abogados y su hermano Eric, en su demanda, Martin afirma que Sánchez es un “individuo inadaptado”, asegura que se jactaba de ser su sobrino y que le enviaba hasta 10 mensajes al día durante un período de cuatro meses. El cantante también alega que Sánchez publicó su número de teléfono celular en Internet y creó una cuenta de Instagram para uno de sus hijos, algo que puso muy nerviosa a toda la familia.