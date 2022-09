Rihanna será la encargada de protagonizar el show del entretiempo del Super Bowl 2023

escuchar

El Super Bowl es uno de los eventos más importantes de Estados Unidos, y su show del entretiempo, el objetivo más deseado por todos los artistas musicales del país del norte. La incertidumbre y las especulaciones sobre quien será el encargado de entretener al mundo entero durante la edición 2023 finalmente llegaron a su fin este domingo, cuando se anunció que Rihanna será la protagonista del espectáculo central.

La cantante de 34 años, que se convirtió en madre por primera vez hace pocos meses, compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde dejó entrever que actuará durante el evento de la NFL el próximo año. En la foto se ve lo que parece ser la mano de Rihanna sostiene un balón de fútbol americano. La cantante de “Umbrella” tituló el post con un solo punto.

Roc Nation, la agencia de entretenimiento fundada por Jay Z que representa a la cantante, publicó más tarde la misma imagen en su respectiva cuenta de Instagram, escribiendo: “Vamos”, y etiquetando a la artista y a la NFL al mismo tiempo que añadían el hashtag “#SBLVII”. En su página de Instagram, la empresa terminó de confirmar la noticia asegurando que Rihanna será la encargada de ponerle música al evento, el cual se realizará el próximo 12 de febrero.

Entre los nombres que circulaban para llevar adelante el show estaba el de Taylor Swift, sin embargo el viernes, la revista People confirmó que la artista country había quedado fuera de la carrera y que su presencia en el evento estaba descartada.

Con una larga trayectoria sobre los escenarios, Rihanna cuenta con una gran cantidad de éxitos a lo largo de su carrera que la vuelven la persona indicada para enfrentar el desafío que propone la velada. La cantante y empresaria tiene un total de 14 canciones número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, así como 31 temas en el top 10 en general. Su primer número 1, “SOS”, llegó a la cima de las listas en 2006, mientras que su más reciente éxito, “Work”, hizo lo mismo una década después.

Rihanna es una de las artistas más importantes de Estados Unidos Archivo

La estrella lleva ya seis años sin publicar un nuevo álbum, sin embargo se ha mantenido en vigencia. Su último trabajo discográfico fue Anti, el cual contiene éxitos como “Kiss It Better”, “Needed Me” y “Love on the Brain”. Desde entonces, Rihanna se ha convertido en la mujer multimillonaria más joven del país, gracias a sus continuos éxitos con su línea de cosméticos Fenty Beauty y su línea de lencería Savage x Fenty.

Este año también le dio la bienvenida a su primer hijo con el rapero A$AP Rocky. El bebé, cuyo nombre no se hizo público, nació el pasado 13 de mayo en Los Ángeles, California.

Embarazada, Rihanna posó para Vogue

El año pasado, el show del entretiempo del Super Bowl estuvo en manos de Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, lo que supuso un momento especial para Dre, ya que la selección de artistas repasó décadas de éxitos. Anteriormente, las encargadas de darle vida al espectáculo habían sido Jennifer Lopez y Shakira, quienes se convirtieron en las primeras latinas en ponerle música al evento más importante de Estados Unidos.

El Super Bowl es el evento televisivo más importante de los Estados Unidos y, por cuestiones económicas, quizá de todo el mundo. Con una transmisión que a veces supera los 110 millones de televidentes, las pautas publicitarias suelen ser millonarias. Los minutos finales de los partidos son los que elevan las cifras de recaudación y de audiencia muy por encima de su promedio pero hubo años en los que los shows del entretiempo, con estrellas del rock y el pop, han superado en audiencia, durante sus 12 minutos de duración, a los momentos más vibrantes de un partido.

Entre los músicos que han pisado la cancha durante los más de 50 años que lleva vigente el evento se encuentran Michael Jackson, Ella Fitzgerald, New Kids On The Block, U2, Rolling Stones, Prince, Madonna, Katy Perry y Lady Gaga.