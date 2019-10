A 30 años del escándalo, Rob Lowe recuerda el incidente como algo que cambió su vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 17:04

El video de contenido sexual filtrado en el año 1988, que pudo haber puesto en jaque la carrera de Rob Lowe fue para el actor, contra todo pronóstico, "lo mejor" que le pasó "en la vida".

En una reciente entrevista con el programa The Jess Cagle Show, de SiriusXM, Lowe afirmó que no recuerda el escándalo como algo negativo y dice, en cambio, que fue una oportunidad para crecer y modificar conductas en el campo personal. Además, añade que pudo continuar abriéndose paso en Hollywood.

"Es lo mejor que me pasó. Honestamente, así lo creo, porque eso me ayudó a superar mi alcoholismo y la sobriedad me permitió casarme. Llevo casado 29 años y tengo dos hijos maravillosos, así que no creo que nada de eso hubiera ocurrido si no hubiese pasado por esa situación ", dijo el actor de 55 años.

En 1988, el ex miembro del "Brat Pack" se grabó en dos videos que luego se filtraron teniendo relaciones sexuales con mujeres. En uno, el más polémico, se lo veía junto a dos jóvenes, una menor, de 16 años, y otra de 22. En ese momento, Lowe tenía 24, y el incidente tuvo lugar la noche antes de que hiciera una demostración de apoyo al candidato Michael Dukakis, en la Convención Demócrata de aquel año.

El actor estadounidense conoció a las jóvenes esa noche a en una discoteca en Atlanta, Georgia. Después de mantener relaciones sexuales con él, éstas le habrían robado 200 dólares y escapado con las cintas mientras él se daba una ducha.

La segunda cinta, grabada unos días antes de que Lowe viajara a Atlanta, incluía una interacción sexual de Lowe con un amigo y con otra mujer en la habitación de un hotel en París. En 1989, y con motivo de que los padres de la menor que aparecía en el primer video llevaron a Lowe a juicio, las dos cintas acabaron filtrándose y siendo distribuidas por todo el país. La leyenda de la pornografía Al Goldstein, que había emitido parte del segundo vídeo en su programa Midnight Blue, fue el responsable de que se vendieran a un valor de 29,95 dólares por copia.

Tras estos hechos, la carrera cinematográfica de Lowe se detuvo y el actor recién regresó a la pantalla chica diez años después, en 1999, con el exitoso drama político The West Wing.

"El problema era que no ganaba dinero con eso como hace todo el mundo ahora", dijo Lowe en la entrevista, aludiendo a escándalos similares en los que otros famosos logran lucrar con la difusión de cintas pornográficas en las que aparecen. "Fui demasiado estúpido", apuntó.

El actor de Parks & Recreation presenta estos días un nuevo show en vivo, con el que recorrerá Estados Unidos hablando de los dos libros de memorias que escribió, los best-sellers Historias que solo le cuento a mis amigos y Ama la vida.