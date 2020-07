Robbie Williams fue amenazado con ser decapitado en un viaje solidario a Haití

Robbie Williams recordó el temor que padeció con su esposa en un viaje a la isla del Caribe, tras el terremoto de 2010

Robbie Williams ha revelado que fue amenazado con ser decapitado por bandidos durante un viaje a Haití , cuando decidió visitar la isla tras el devastador terremoto de 2010.

El cantante, de 46 años, contó que él y su esposa Ayda Field, de 41, temieron por sus vidas durante su estancia de cuatro días en el país, que había sido destruido por la catástrofe natural, la cual alcanzó una magnitud 7 puntos en la escala de Ritcher.

A través del podcast Postcards from the Edge , el artista relató lo vivido: "Me amenazaron con ser decapitado. Íbamos allí para ayudar y pensé: '¿Debemos seguir recorriendo las calles tras esto?'. Miraba hacia atrás y daba miedo", dijo.

Sobre este hecho, su compañera también contó que vivió una situación de extremo temor. La pareja viajó a Haití con Unicef dentro de una iniciativa de emergencia para ayudar a quienes habían perdido sus hogares durante el terremoto.

En este rincón del planeta, uno de los países más pobres del mundo, murieron alrededor de 250 mil personas y un millón y medio perdieron sus hogares tras el desastre.

Williams reflexiona ahora sobre aquella experiencia y cuenta que el viaje le hizo darse cuenta de que los niños fueron "los más afectados". Esto, según indicó, lo alentó a convertirse en padre. "Cuando vas a un lugar como Haití, te hace sentir que querés ayudar. Es horrible lo que ha pasado. Trabajar con niños me ha hecho querer tenerlos", dijo.

Robbie y Ayda se casaron ese mismo año y ahora son padres de Teddy, de 7 años; Charlton, de 5; Coco, de 2, y Beau, de 4 meses.