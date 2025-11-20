Preocupación por Robbie Williams: asegura que está perdiendo la vista por un tratamiento para bajar de peso

Robbie Williams encendió las alarmas entre sus seguidores al hablar abiertamente sobre el delicado momento que atraviesa con su salud ocular. Recientemente, el artista contó que comenzó a notar un deterioro progresivo en su visión y lo relacionó con un tratamiento farmacológico para bajar de peso que estuvo utilizando en el último tiempo. Como era de esperarse, su relato despertó fuerte preocupación entre quienes siguen de cerca cada paso de su vida personal y profesional.

Cabe destacar que el cantante viene recurriendo desde hace varios años a inyecciones para mantener su peso bajo control, un método que, según él mismo reconoció, podría estar detrás de algunos efectos secundarios que hoy lo inquietan. Entre ellos, mencionó una creciente sensación de visión borrosa, un síntoma que lo llevó a prestar más atención a su salud y a compartir públicamente su preocupación para generar conciencia sobre los riesgos que pueden aparecer incluso en tratamientos habituales.

Robbie Williams relacionó su deterioro ocular con un tratamiento para bajar de peso

“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, expresó en diálogo con el medio británico The Sun, dejando en claro su intención de que su experiencia sirva de alerta. En relación con eso, añadió: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.

En esa misma línea, relató que la disminución de su visión comenzó a interferir incluso en su vida profesional: contó que, durante algunos de sus shows, no lograba identificar a ciertas personas entre el público, y que recientemente asistió a un partido de fútbol en el que los jugadores se veían simplemente como “manchas en un campo verde”. A esto se sumó la necesidad de actualizar la graduación de sus anteojos, un cambio que terminó de confirmar que algo no estaba bien.

“Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”, expresó, dejando entrever que sus síntomas podrían ser más comunes de lo que se cree entre quienes utilizan este tipo de tratamientos.

Qué había dicho Robbie Williams sobre cómo vive la presión sobre su cuerpo

El cantante reconoció que su autopercepción distorsionada influye en su salud mental Netflix

En 2023, Williams ya había contado que su llamativa pérdida de peso tenía una explicación médica y emocional: recurría a inyecciones como parte de un tratamiento indicado por profesionales debido a los efectos que la depresión tenía sobre su cuerpo y su ánimo. En un artículo de The Independent, dieron a conocer que el cantante expresó: “Nena, estoy tomando Ozempic”, para luego aclarar: “Bueno, algo como Ozempic. Es como un milagro de Navidad”.

Con la misma sinceridad, el artista admitió cómo sus luchas internas moldean la forma en que se percibe a sí mismo. “Me han diagnosticado de autodesprecio tipo 2”, bromeó, antes de profundizar en la crudeza de esa batalla: “Es terriblemente catastrófico para mi salud mental aumentar de peso. Mi voz interior es intolerante y cruel frente a la gordura. Es enloquecedor”.

A modo de cierre, también compartió cómo la dismorfia corporal condiciona su relación con él mismo y con las opiniones ajenas: “Cuando la gente te dice que está preocupada por tu aspecto, pensás: ‘Lo he conseguido’. Y cuando la gente me dice: ‘Nos preocupa que estés demasiado delgado’, eso se traduce en mi cabeza como ‘lo logré: he llegado a la tierra prometida’”.