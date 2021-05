Robert de Niro tuvo un accidente fuera del set y se lastimó una pierna

Robert De Niro tuvo un accidente mientras estaba en Oklahoma, Estados Unidos, filmando Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese. El actor de 77 años sufrió un contratiempo que le provocó heridas en una pierna, aunque no fue durante el rodaje que comparte con Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons sino en su tiempo libre.

Según Variety, no se sabe la gravedad de las heridas del actor, que luego del incidente decidió tomarse un vuelo con destino a su casa en Nueva York, para que allí lo atienda un médico y le diga qué pasos seguir.

De todas maneras, De Niro ya tenía pensado tomarse unas semanas de descanso respecto de esta producción, así que el accidente que tuvo no provocará ninguna demora en la filmación. Aunque -según TMZ- se desconoce si el actor tenía que regresar luego a Oklahoma para terminar de grabar algunas escenas.

Killers of the Flower Moon está basada en Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, escrito por David Gann, que narra una serie de terribles asesinatos investigados por el FBI y que se perpetraron a inicios de los años 20 en Oklahoma, motivados por el deseo de controlar el petróleo en la zona.

La primera imagen

Primera imagen de Leonardo DiCaprio en 'Killers of the Flower Moon', la película que, al parecer, tendría un retraso en su planificación debido al reciente accidente del protagonista de El padrino

Esta misma semana circuló la primera imagen de esta superproducción en la que aparecen DiCaprio y la actriz Lily Gladstone. El ganador del Oscar por El renacido será Ernest Burkhart, sobrino de William Hale (que interpreta De Niro), asesino convicto el cual, en 1921, ordenó acabar con la vida de la esposa y la suegra de su sobrino con el objetivo de hacerse con el control de sus tierras, las cuales tenían petróleo. Además fue condenado por soborno, extorsión e intimidación. El reparto se completa con Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepher y Sturgill Simpson, entre otros. Producida entre Paramount Pictures y Apple Studios, su fecha de estreno está pendiente de confirmación.

