Robert Downey Jr. sobre el sacrificio que Cillian Murphy hizo para protagonizar Oppenheimer: “Tiene la humildad que se requiere para un papel como este”

Desde su estreno el pasado 20 de julio que no se habla de otra cosa: la impactante transformación que Cillian Murphy ha tenido que hacer para protagonizar Oppenheimer. Es que el actor -encargado de interpretar a Robert Oppenheimer, el científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial- se sometió a una ardua dieta en la que sólo podía comer una almendra por día para reflejar el rasgo demacrado que caracterizaba al físico.

Así como el público que sigue la carrera de este actor ha notado el gran cambio, sus compañeros de elenco también se mostraron sorprendidos por la entrega de Murphy. “Nunca he sido testigo de un mayor sacrificio por parte de un actor principal en mi carrera”, dijo Robert Downey Jr., quien en el film interpreta al presidente de la Comisión de Energía Atómica Lewis Strauss, en una reciente entrevista con People.

“Él sabía que iba a ser un gran compromiso cuando Chris lo llamó (en referencia a Christopher Nolan, el director de la película). Pero creo que también tenía la humildad que se requiere para sobrevivir interpretando un papel como este”, agregó afirmando que nadie podría haberlo hecho mejor que él.

Cillian Murphy en una de las escenas de Oppenheimer UNIVERSAL

Además de la gran transformación física, Downey Jr. reveló que el ex Peaky Blinders tuvo que aprender a hablar neerlandés en tiempo récord. “‘Oye, tenemos un fin de semana de tres días. Tal vez vayamos a comprar antigüedades a Santa Fe. ¿Qué vas a hacer?’, le dijimos a Cillian. ‘¡Oh! tengo que aprender 30.000 palabras en neerlandés. Que lo pases bien’, contestó él, súper comprometido con el papel”, recordó su compañero.

Sin embargo, Robert Dwney Jr. no fue el único que habló del gran trabajo que Murphy realizó en pantalla. La actriz Florence Pugh -encargada de interpretar a Jean Tatlock, uno de los principales amores de la vida de Oppenheimer- también se deshizo en elogios. “Chris (Nolan) tuvo uno de los papeles principales más increíbles en Cillian. Es un actor que he estado observando durante bastante tiempo y he estado desesperada por trabajar con él durante mucho tiempo. Tendrías que estar loca para decir que no. Realmente fue una de las mejores experiencias que he tenido”, confesó quién ha compartido la mayoría de sus escenas con él.

“Trabajar con él fue enormemente impresionante. Todos los días aparece sabiendo todas las formas posibles, la entonación y la inflexión de cómo dar vida a este personaje. Eso fue muy impresionante para mí. Hay una razón por la que es uno de los más grandes”, opinó feliz de haber vivido esta experiencia.

Robert Downey Jr., Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh y Matt Damon posan en en Londres durante la promoción del film Vianney Le Caer - Invision

Quién también habló sobre su compromiso para encarnar este papel protagónico fue Emily Blunt, que en el film interpreta a su esposa, Kitty Oppenheimer: “Fue un compromiso monumental. Solo podía comer una almendra al día. Estaba tan demacrado”, le reveló a Extra. Su comentario inmediatamente tuvo un gran impacto en el público, por lo que el actor irlandés tuvo que salir a hablar al respecto: “No lo recomiendo”, señaló en una entrevista con IndieWire sobre su dramática pérdida de peso.

Es que el actor se sometió a métodos poco saludables para alcanzar su objetivo. Cinco meses fueron los que la estrella irlandesa necesitó para prepararse tanto física como emocionalmente para el papel. Sobre el reto que asumió respecto a perder peso, confesó que lo hizo para darle a Oppenheimer una “mirada de ojos muy abiertos”, casi desorbitados, en su objetivo de transmitir el hecho de que el científico “nunca comía”. “Me encanta actuar con mi cuerpo y Oppenheimer tenía una silueta muy distinta a la mía, así que yo quería hacerlo bien. Además de perder bastante peso, trabajamos el vestuario y la sastrería. El era muy delgado, casi demacrado, subsistía a base de martinis y cigarrillos, y tenía esos ojos realmente brillantes, así que trabajamos mucho en su silueta y expresiones antes de comenzar a rodar”, le dijo a The New York Times.

Cillian Murphy y el verdadero Robert Oppenheimer

Quizá ahora se entienda por qué Murphy cenaba solo durante gran parte del rodaje. “Tenía demasiadas cosas en la cabeza”, advirtieron sus compañeros Matt Damon y Emily Blunt. “El volumen de lo que tenía que asumir y sobrellevar era monumental”, sentenció la intérprete de El regreso de Mary Poppins mientras que el protagonista de Interestelar advertía: “Cuando tenés esos papeles importantes, sabés que tenés esa responsabilidad y sentís que es un poco abrumador”.

