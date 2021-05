Roberto García Moritán felicitó a su hija por sus 15 años y Pampita se sumó

Roberto García Moritán felicitó a su hija Delfina por sus 15 años con un conmovedor posteo donde recopiló fotos de la adolescente desde su nacimiento. El empresario gastronómico está viviendo un feliz presente junto a su esposa, Pampita Ardohain, mientras esperan la llegada de su primera hija juntos. Al ver la publicación, la modelo reaccionó con amorosos gestos virtuales, invadida por la sensibilidad de la especial fecha: en pocos días Blanca Vicuña también cumpliría la misma edad.

Moritán compartió su emoción en las redes por el cumpleaños de su hija mayor, fruto de su relación con Milagros Brito: “¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá ¡Te amo con todo corazón!”. Una de las primeras en darle like fue Pampita, que en varias ocasiones se mostró muy cercana a la adolescente.

En el posteo recopiló distintas fotos de la joven, que reflejan su crecimiento desde que nació hasta la actualidad. Unas horas más tarde sumó otra imagen, donde se lo veía sentado junto a su pequeña en brazos. Conmovida por esta foto, la modelo le comentó tres emojis de caras enamoradas, al igual que la cumpleañera.

La conductora de Pampita Online (Net TV) ya ha compartido viajes y convivencia con los dos hijos de su esposo, y formaron una gran familia ensamblada junto a Bautista, Beltrán y Benicio. Los tres varones que nacieron en el marco de su relación anterior con Benjamín Vicuña también se muestran muy contentos con la pareja de su mamá.

En tan solo cuatro días, el 15 de mayo, Blanca Vicuña cumpliría la misma edad que la hija de Moritán, y por eso resulta una fecha sensible para la modelo y el actor chileno. Hace ocho años que la pequeña de seis años falleció por una infección bacteriana tras volver de unas vacaciones en México. Sus padres la homenajean cada 8 del mes, con conmovedores recuerdos que guardan en su corazón.

