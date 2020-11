Roberto Moldavsky, tras su eliminación de MasterChef Celebrity: "Nunca pensé en llegar tan lejos", se sinceró Crédito: Telefé

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 18:17

Roberto Moldavsky, el último participante eliminado de MasterChef Celebrity, contó este lunes en Cortá por Lozano, por Telefe, algunos detalles de su participación en el ciclo. "Metí mucho el cuerpo, lo dejé todo. Pero confieso que jamás comí ravioles ni canelones de seso. No sabía que era rico. Te dicen con una naturalidad: 'limpiálo'. ¿Qué sería lo sucio y lo limpio en un seso?", se pregunta divertido el actor.

"Creía que el arroz me salía increíble y en MasterChef descubrí que no. Uno cree que hace algunas cosas bien y no. Y también te descubrís haciendo otras cosas que no imaginabas, como por ejemplo, caramelizar algo", dice sorprendido al conocer algunas habilidades que no sabía que tenía y agrega: "Pero tengo un límite que no voy a permitir. Por ejemplo, Martitegui me dijo que le ponía demasiado dulce de leche a un postre. No, porque el dulce de leche es a reventar, es exceso. Yo pensaba que hago un ojo de bife espectacular pero Martitegui me criticó que la yema y la clara del huevo se habían separado. Me dijo que la carne estaba rica pero eso es gracias a la vaca. Sentí que ellos conmigo tenían esa actitud dura".

Sobre el apoyo de sus hijos Eial y Galia en las redes sociales, Moldavsky aseguró que pasó momentos difíciles en el programa. "Un día les dije que aflojaran porque después lo garpaba yo. Les dije a mis hijos: 'vamos a dar esta batalla con incondicionalidad Moldavsky'. ¿Qué significa? Que para el afuera somos un bloque y si tenemos que putearnos, es puertas para adentro. Si no papa les va a sacar las extensiones de la tarjeta de crédito", bromeó. "Es difícil para un hijo ver cómo un señor le dice a tu papá: 'esto está horrible'".

Se sabe, MasterChef Celebrity está grabado y el actor contó que tenía que poner cara de piedra cuando le preguntaban algo en la calle. "Hacia unos días que estaba eliminado y la gente me decía en la calle: 'Este domingo la rompés'. O me mandaban recetas. Y yo no podía decir nada".

"Para lo que yo cocino, he llegado muy lejos. Era impensable que Patricia Sosa se fuera antes que yo". Y arriesgó dos posibles ganadores: "Si es por deseo, quiero que gane Boy Olmi. Pero si tengo que poner una ficha, Claudia Villafañe. Las que mejor cocinan son Sofía Pachano y Belu Lucius. Dicen jengibre, eneldo, cosas que la gente no conoce. Un día Sofi me dijo: '¿Por qué no hacés la ensalada de Navidad?'. Pero yo soy judío, nunca fui a Navidad. Lo mío era muy día a día", concluyó entre risas.

Conforme a los criterios de Más información