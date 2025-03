Roberto Moldavsky rompió el silencio y salió a defender a su hijo Eial: “No mató a nadie”

El escándalo que desató Eial Moldavsky en el programa de streaming Sería increíble (OLGA) dio de qué hablar. Luego de que el influencer pidiera disculpas al contar detalles íntimos de su supuesto affaire con Lali Espósito, Roberto Moldavsky salió a defender a su hijo.

Eial Moldavsky le pidió disculpas a Lali por sus dichos en Olga (Foto: Instagram @eiomoldavsky / @lali)

En diálogo con Intrusos (América TV), el humorista dio su punto de vista. “Cometió un error muy grave, lo reconoció. Pidió perdón, más que eso no hay. No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie. Hizo algo que está muy mal, pidió perdón y está muy arrepentido. Está muy triste y dolorido. Es el riesgo de estar horas y horas al aire hablando y bueno...”, comenzó Roberto.

Roberto Moldavsky rompió el silencio sobre los dichos de su hijo (Foto: Captura TV)

Y siguió: “Eial es un buen pibe. Cometió un error, no sé qué le pasó. Dijo una boludez y pide perdón, más que esto no puede hacer. Pidió perdón dos veces, así que ya está, chicos”.

Al escucharlo, el cronista quiso saber si el joven se acercó a hablar con él. “Yo soy el padre, no necesita acercarse a hablar conmigo. Hablo con mi hijo, hablamos todo el tiempo. Cometió un error y puede pasar. No estuvo bueno, no está feliz él ni ninguno de nosotros”, respondió.

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta hace un tiempo

“¿Pensás que a pesar de haber perdido perdón se le sigue pegando?“, le consultó el periodista. ”Sí, como si fuese que hizo, no sé qué, algo físicamente malo. Pero esto es así, sabemos que es así. Hay un gran conjunto de odio que está esperando en la esquina siempre y bueno le tocó a Eial y se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó“, señaló.

Asimismo, el movilero indagó sobre el video que circuló de Galia, su otra hija, en el que habla sobre la intimidad de la intérprete de “Disciplina”. “Es un video viejo que venía, al contrario, bancando a Lali, la ama y él (por Eial) también. Nosotros la queremos y la admiramos a Lali”, aseguró.

Y completó: “Eial se equivocó, aunque él aclara que no habla de Lali y lo ha dicho en todas las notas y en todos los reportajes, siempre dijo ‘no estuve con Lali’. Es un error igual, se tiene que hacer cargo y, como debe ser, cuando una persona se manda una cagada pide perdón. Más no se puede hacer, no podés volver el tiempo atrás”.

Qué dijo Eial Moldavsky sobre Lali Espósito

Todo comenzó cuando el filósofo lanzó, en medio del streaming que conduce junto a Nati Jota, Homero Pettinato y Damián Betular, que había estado con una famosa “clase A” y que la misma lo había invitado a España, donde ella tenía que viajar por cuestiones laborales. Pese a que nunca mencionó su nombre, las pistas que brindó evidenciaron que se trataba de la ex Casi Ángeles.

“Nos conocemos en un evento de una marca de alcoholes que nos había llevado a hacer contenido. Pegamos muy buena onda. Ya veníamos hablando por TikTok. Año 2021. Salimos después del evento. O sea, otra vez, metemos una cita, vamos a un bar del centro. La cita anda muy bien”, explicó. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Homero Pettinato le preguntó: “¿Le hiciste una mini penetración?”.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

Ante eso, el filósofo no dudó en dar una respuesta directa: “Le hice una mini y una máxima después”. “Yo, fascinado. Lejísimo. Completamente fuera de mi línea. Vamos a un bar del microcentro. La salida anda muy bien. Vamos a mi casa. Duerme en mi casa”, agregó. Además, el comediante mencionó que la famosa le había practicado sexo oral esa misma noche.

Luego de aquella cita, la chica le habría propuesto vivir juntos durante ocho meses en Madrid. “Tuvimos una conversación a las dos de la mañana de ella diciéndome ‘vos venís conmigo que yo me ocupo de todo’ y que ‘si estás en Madrid, ¿qué te puede pasar de malo?’. Ocho meses en Madrid. Tipo, es un planazo”, señaló. Ante esto, todos comenzaron a decir que se trataba de Lali; sin embargo, él no lo negó hasta el otro día, cuando afirmó que la historia que contó era falsa y fue creada para “alimentar el aire de un programa”.