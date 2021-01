Rocío Irgarzábal recordó su paso por Dulce amor, la novela donde Calu Rivero y Juan Darthés Crédito: Instagram @rochi_igarzabalok / @lacalurivero

Rocío Igarzábal recordó su participación en Dulce Amor (Telefe), la misma novela donde Calu Rivero y Juan Darthés compartieron escenas como pareja de la ficción. La cantante confesó que se sorprendió por la repentina salida de la tira de su compañera, pero luego entendió porqué la notaba tan "incómoda" durante las grabaciones: "Le pedí perdón porque quizás no tuvo la confianza para contármelo y yo no supe contenerla".

En una entrevista radial con Catalina Dlugi por La Once Diez, la artista fue consultada sobre la ficción que protagonizaban Carina Zampini y Sebastián Estevanez en 2012. "Era un momento donde de esas cosas no se hablaban, no se sacaban a la luz y siendo mujer costaba mucho expresarlo", sostuvo la exCasi Ángeles.

"La notaba angustiaba a Calu, incómoda. No sabía bien por qué, pero había un lado de ella en el que yo sentía que no estaba tan contenta, pero nunca le pregunté qué le pasaba", relató. Recordemos que se trataba del primer gran protagónico de Rivero en una tira del prime time donde su personaje de Natacha ganaba cada vez más fanáticos. Dos años más tarde, la actriz confesó que había sufrido acoso por parte de Darthés durante su participación.

Calu Rivero confesó que sufrió acoso por parte de Juan Darthés durante su participación en Dulce amor, y lo denunció por daños y perjuicios ante la Justicia Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado / Archivo

A pesar del éxito, y de que la historia de la pareja ficcional estaba aún en la mitad del desarrollo, la actriz y modelo que luego cambió su nombre a "Dignity" se fue de la novela y viajó a Nueva York. Igarzábal contó que la sorprendió su renuncia en medio de la popularidad de la ficción: "Me quedé en la superficie y creí que se había ido por otro proyecto".

"Por eso le pedí perdón, porque quizás no tuvo la confianza para contármelo y yo no supe contenerla", reflexionó. Un par de años más tarde la cantante volvió a hablar con la actriz y le brindó el apoyo que antes no había podido ofrecerle: "La pude acompañar desde mi lugar; es un proceso muy profundo el que atravesó Calu".

"También es como que hablás y no te creen nada, entonces tenés que tener una enorme entereza para enfrentarlo", sentenció la intérprete. Seis años después de la partida de Rivero de la novela, la actriz Thelma Fardin denunció a Darthés por violación, y actualmente el actor se encuentra en Brasil, mientras la causa avanza en la Justicia de Nicaragua.