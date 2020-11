Calu Rivero recordó una charla que tuvo con Juan Darthés, antes de irse de la novela Dulce amor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 10:13

Calu Rivero, quien hoy elige llamarse Dignity, habló sobre su pasado. La actriz reveló algunos detalles de su mala experiencia con Juan Darthés, el actor que está acusado de violación y quien, según contó, se propasaba con ella en las escenas que tenían juntos cuando trabajaron en Dulce amor. Además de recorrer su carrera en el ciclo What's Underneath? (¿Qué hay debajo?), la actriz, que se instaló en un refugio de animales en el comienzo de la pandemia, se detuvo en el episodio que la llevó a mudarse a los Estados Unidos y después a cambiar por completo su vida.

"Tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder modificando las escenas para tocarme, para besarme más de una manera horrible", contó Calu, sobre su experiencia mientras rodaba la ficción de Telefe en 2012, momento en el que aún el #MeToo no se había convertido en movimiento.

Calu Rivero habló sobre su experienica con Juan Darthés 11:39

Video

"Cuando esto empezó a ser una mierda para mí intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando. Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole: 'Esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue: 'Está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'", sumó.

Juan Darthés y Calu Rivero en la tira Dulce Amor Fuente: Archivo - Crédito: Telefe

Lo que siguió es de público conocimiento, después de un tiempo de sentirse vulnerable y de empezar terapia, fue a hablar con los productores quienes aceptaron su renuncia. "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron: 'Está bien, te dejamos ir, pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba: 'No quiero hablar más del programa solo quiero irme' y me fui a Nueva York", contó en la nota que fue hecha en inglés el año pasado y que recién pudo verse días atrás.

Y continuó: "Luego lo que sucedió fue que la prensa dijo: '¿Por qué se fue de repente?' y el productor dijo que me había ido del programa porque estaba cansada y comenzaron a mostrar una imagen horrible de mí y de quién era yo".

Calu, sobre el abuso de poder 01:22

Video

El anuncio del ciclo donde puede verse a Calu suelta y con ganas de inspirar a través de sus vivencias, anticipaba: "Se trata de su historia de #Metoo y su profunda lucha con una experiencia que la llevó a defenderse a pesar de que causaría una disrupción masiva. Tuvo un viaje largo y duro y ha venido aquí para recordarnos a todos lo importante que es escuchar para reducir la velocidad, escuchar nuestros instintos, decir nuestra verdad y mantener nuestra dignidad por encima de todo".

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Thelma Fardin, Calu encontró su revancha Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado / Archivo

Sobre la denuncia de Thelma Fardin

Además de compartir la entrevista en su cuenta de Instagram, Calu escribió como acompañamiento del video una anécdota de cómo fue que se enteró de que Darthés era perseguido por la Interpol, a raíz de la denuncia que Thelma Fardin radicó en Nicaragua contra el actor por violación y cómo esa noticia le devolvió la alegría a su cuerpo.

"Siete días de silencio y ayuno... Fui a limpiar 'mi casa', mi templo, mi cuerpo. Lo vacié para habitarlo con nuevas experiencias. Cuando terminó y volví al hostel de Atenas, me esperaba la llamada de mi hermana para contarme que Darthés era buscado por Interpol con alerta roja. Lloré. Lloré porque el tiempo es sabio y porque yo supe esperar la justicia divina. Lloré cerrando esa herida, viendo cómo mi piel la hacía cascarita. Al día siguiente viajé a Israel a hacer otro workshop en el desierto. Fueron cuatro días moviendo el cuerpo con libertad absoluta, sintiendo cómo el goce, la alegría y la espontaneidad volvían a mí", detalló Dignity sobre todos los cambios que vivió desde 2012 a hoy.

Conforme a los criterios de Más información