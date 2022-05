Rocío Marengo comenzó su tratamiento para ser madre: “Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma”

Rocío Marengo está cada vez más cerca de concretar su sueño de ser mamá. La modelo -que congeló óvulos en 2019- confirmó que ya empezó su tratamiento y compartió imágenes desde la clínica . “Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma”, confesó emocionada.

Con una cofia en la cabeza y un camisolín, la exparticipante de MasterChef Celebrity se mostró feliz desde la clínica de fertilidad post intervención y aún algo sedada por la anestesia. “Estoy un poquito anestesiada todavía. Con mi hermana que me acompañó. Acá vamos”, dijo Marengo entusiasmada, mientras mostraba la habitación y a su acompañante, Sol, en este momento tan especial de su vida.

El sentido posteo de Rocío Marengo al iniciar un tratamiento para ser mamá

Como no podía hablar normalmente por el efecto de la anestesia, la conductora y modelo prefirió escribir para hablar de este momento tan especial por el que está atravesando. “Un pasito más. Estoy muy orgullosa de mí. Tengo a la mejor familia y amigas del mundo” , confesó. Si bien la modelo desmintió estar separada de Eduardo Fort, ya aclaró recientemente que decidió encarar este proyecto de vida sola.

“ Estoy muy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo a las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte, gracias por el respeto... Los amo ”, escribió en otra historia de Instagram con un emoji de corazón rojo.

Inmediatamente, sus amigas más cercanas le dedicaron palabras de aliento y remarcaron su valentía al encarar este proyecto de vida sola. “Te quiero, te admiro y te abrazo en este camino tan importante para vos. Acá estoy para acompañarte, escucharte. A disfrutar de este proceso y paciencia. Acá estamos tus amigas para lo que necesites”, posteó Mica Viciconte, exparticipante y ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity, quien hace unos días se convirtió en mamá de Luca junto a su pareja, Fabián “Poroto” Cubero.

La emoción de Rocío Marengo instagram.com/marengorocio

Maypi Delgado, en tanto, también quiso hacerle llegar sus palabras de afecto a Marengo. “Te admiro, amiga. Un paso más cerca de tu gran sueño de ser mamá. Acás las tías van a estar siempre presentes”, escribió la bailarina junto a una imagen en la que se las puede ver a ambas con Viciconte. “¡Gracias May! ¡Te quiero!”, respondió la conductora.

Recientemente, la modelo confirmó en las redes que estaba lista para iniciar un tratamiento para convertirse en madre. “¡Sí! ¡En unos días tendremos novedades! ¡Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”, escribió ante la pregunta de una seguidora sobre el tema.

En noviembre de 2021, la bailarina había confesado que su participación en La Academia (el trece) sería la última en un reality porque lo consideraba una etapa cumplida. Además, agregó: “Siento que es una despedida porque quiero ser mamá, porque quiero que mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo”. A su vez, en aquella ocasión aclaró que seguirá trabajando en la tele porque es lo que más feliz la hace.

En una reciente entrevista con la Revista Pronto, Marengo contó que, a pesar de estar en pareja hace muchos años con Eduardo Fort, eligió ser madre soltera: “ Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor, y no desde un proyecto de haber tenido un hijo ”.

En junio de 2019, la actriz anunció que congelaría sus óvulos. En ese entonces, señaló: “Dejé todos los proyectos laborales en stand by porque quiero encarar seriamente el tema de la maternidad. Para congelar óvulos, primero te ponen unas inyecciones. Lo quiero hacer para tener un back up, y si no quedo embarazada como Dios manda, sé que tendré óvulos congelados para hacer un tratamiento”. En la misma conversación, aseguró que no descartaba ser madre a través del método de la adopción, aunque explicó que no quería alquilar “un vientre ajeno”.