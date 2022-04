Rocío Marengo: del camino a la maternidad en soledad a la confirmación del affaire con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja

Con la mirada puesta en su futuro familiar y alejada por el momento de los medios argentinos, Rocío Marengo confirmó que está cada vez más cerca de concretar su sueño de ser mamá, que se trata de un camino que va a encarar por su cuenta y que su relación de pareja con Eduardo Fort sigue en pie. Además, fiel a su estilo provocador, confirmó su affaire con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, y aprovechó para tirarle un palito por televisión: “ Lo invito a Kiko a que cuente la verdad, porque sino voy a hablar yo ”, disparó con picardía y la mirada fija en la cámara.

Hace unos días, en Socios del Espectáculo contaron el revuelo que causó en España el rumor sobre un supuesto romance entre la argentina y Kiko Rivera, el hijo de la célebre cantante. “Kiko Rivera es el hijo de Isabel Pantoja y DJ, un vago terrible, que el año pasado sacó guita hablando mal de la madre. Pero hay que reconocer que es una celebrity. La prensa española confirma que este hombre, que está casado, tuvo un romance en Chile con Rocío Marengo. En ocasión de acompañar a su madre, engañó a Irene Rosales, su esposa y nuera de la Pantoja ”, disparó Rodrigo Lussich.

Rocio Marengo contra todos. Gentileza Telefe

El periodista reveló que la información surgió de un programa de chimentos muy famoso de la televisión del país europeo, donde contaron que el romance “con una reconocida presentadora” sucedió en febrero 2017. En ese momento, Marengo conducía un programa matinal en Chile, Rivera había viajado hasta el país trasandino para acompañar a su madre a un recital y, según detallaron, “pegaron onda” durante ese encuentro y luego se fueron juntos a cenar. “ Él ya estaba casado. La Marengo relativiza en su momento, y ahora estaría dispuesta a contar la verdad ”, dijo Lussich, sin obviar que en febrero de 2017 Marengo ya salía con el hermano de Ricardo Fort.

En diálogo con Intrusos, la exparticipante de MasterChef Celebrity primero habló de su proyecto cercano de ser madre y luego aprovechó la cámara para hablar de los rumores. “Me tomo unos días para mí y para mi familia, porque quiero disfrutar esto que es el pasito a pasito que hay que ir siguiendo. Estoy feliz”, confirmó con una enorme sonrisa. “Toda la vida esperé esto. Soy libre, puedo hablar del tema y nadie se enoja porque no involucro a nadie” , completó.

La historia de Instagram de Rocío Marengo Instagram Rocío Marengo

Hace unos días, Marengo contó a través de sus redes sociales que se convertirá en mamá. En una reciente entrevista con la Revista Pronto, explicó que a pesar de estar en pareja hace muchos años con Eduardo Fort, eligió ser madre soltera: “ Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor, y no desde un proyecto de haber tenido un hijo ”.

La participante de La Academia y el empresario y hermano del mediático conviven en una propiedad casi salida de una película de Hollywood Instagram @MarengoRocio

En junio de 2019, la actriz anunció que congelaría sus óvulos. En ese entonces, señaló: “ Dejé todos los proyectos laborales en stand by porque quiero encarar seriamente el tema de la maternidad. Para congelar óvulos, primero te ponen unas inyecciones. Lo quiero hacer para tener un back up, y si no quedo embarazada como Dios manda, sé que tendré óvulos congelados para hacer un tratamiento ”. En la misma conversación, aseguró que no descartaba ser madre a través del método de la adopción, aunque explicó que no quería alquilar “un vientre ajeno”.

Confirmación y apurada

Cuando Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, le consultó sobre los rumores de romance con Rivera, Marengo no evadió el tema. “Si te digo que no sé, es mentira. Yo lo conocí a Kiko hace muchos años y la verdad es que cuando surge todo esto yo dije ´¿Qué pasó?´”, arrancó la mediática. “No sé, me parece que estaba solo”, se atajó cuando le dijeron que en ese entonces estaba hacía un año con su actual pareja. “ Lo que me acuerdo es que fue súper simpático, muy agradable, muy divertido en la entrevista, parecía soltero ”, agregó.

Kiko Rivera acusa a su madre, Isabel Pantoja, de engañarlo con la herencia de su padre The Grosby Group - Archivo