Rocío Oliva, sobre Diego Maradona: "No sé si estuve enamorada"

La joven deportista y el DT de Gimnasia se separaron a principios del año pasado Crédito: Instagram

Fueron más de 8 años de relación entre Rocío Oliva y Diego Maradona , con varias idas y vueltas y una serie de conflictos que incluso alcanzaron el plano legal . Toda posibilidad de reconciliación para haber quedado muy atrás, y la joven de 29 años lo dejó claro en una entrevista con Radio Mitre : " No sé si estuve enamorada de Diego ".

En diálogo con Súper Mitre Deportivo , programa en el que Oliva es comentarista, la deportista habló de su noviazgo con "El Diez" y fue categórica cuando le preguntaron si Maradona la había felicitado por su presente laboral: "Él no se mete con que yo esté en el mundo del periodismo. No tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo el mismo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos, pero fue una relación tóxica el último tiempo ".

La apasionada del fútbol femenino aseguró que su "mayor tesoro" es tener la conciencia tranquila": "Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer. No me molesta que la gente piense que estuve al lado de él por la fama y el dinero . El tema es cuando después te conocen y se dan cuenta de la realidad". Y agregó: "No sé si estaba enamorada de Diego. Por ahí a veces una está en un entorno donde piensa: 'Me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan".

Al ser consultada sobre la posibilidad de dejar los rencores atrás y darse una nueva oportunidad amorosa, fue aún más contundente: " No me arrepiento de haberme separado de Diego . Estoy muy bien, y estoy conociendo a alguien . No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía, creo que ya nos metieron en suficientes peleas a los dos".

Recordemos que Ana Rosenfeld , la abogada de Oliva, anunció en junio que la joven iba a demandar una importante compensación económica al DT de Gimnasia por las ganancias monetarias que obtuvo durante los años que estuvieron juntos. A pesar de este contexto judicial, la futbolista aseguró que mantiene una "buena relación con su expareja".