Rocío Oliva, lejos de Diego Maradona y con un nuevo amor

Separada de Maradona, Oliva confirmó que está conociendo a alguien

Separada de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva rompió el silencio en Intrusos y, tras confesar que está conociendo a alguien, habló de su reclamo económico al exfutbolista en la Justicia.

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. Muy contenta con todo. Tengo propuestas de trabajo muy interesantes para el próximo año, así que si se dan, bienvenidas sean", relató Oliva antes de entrar al recital de Los Palmeras en el Luna Park.

Luego de confirmar su separación del astro del fútbol, la ex de Maradona confesó que está conociendo a alguien, aunque no quiso revelar demasiados detalles al respeto. "No sé si es noviazgo. Estoy pasando un gran momento y nada más. Ahora no es el momento de presentarlo pero seguramente en algún momento me van a ver con él", aseguró.

"¿Cómo reaccionó Diego ante la noticia?", le preguntó sin vueltas el cronista de América. "No hablo de mi vida privada con él, no es un tema que le corresponda. No tengo que hablarlo con nadie, ni con mamá lo hablé. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo pero tengo una excelente relación con él", explicó la joven.

Si bien aseguró que sigue manteniendo un buen vínculo con su ex,-de hecho se la ha visto junto al deportista en su último cumpleaños- Oliva no desmintió el pedido económico que hará en la justicia, reclamando entre el 30 y 40% de las ganancias de "El Diez" mientras eran pareja. "Voy a ver a Ana [Rosenfeld] el viernes y lo voy a hablar con ella personalmente. Ella les va a saber decir mejor que yo", expresó, casi confirmando la noticia.

Fuerte interna en la familia Oliva

Tras escuchar sus declaraciones, los panelistas de Intrusos contaron algunas internas que están sucediendo en la familia de Rocío y que la tienen preocupada. "Gastón, su hermano, está detenido desde septiembre de 2018 por robo. Le dieron 4 años y 7 meses de prisión y forma parte del grupo que está haciendo huelga de hambre en González Catán", contó Adrián Pallares frente a la mirada atónita de sus compañeros.

Sin embargo, eso no es lo único que le estaría dando un fuerte dolor de cabeza a la coordinadora de fútbol femenino de Gimnasia. Su título como DT estaría en duda, ya que su cuñada (la mujer de su hermano preso) la acusó públicamente de ser ella quién hizo el curso en su lugar. "Yo hice la carrera de DT, se hacía online. Había que estudiar mucho y ella me ofreció esto como un trabajo pero no cumplió con el pago", denunció la mujer a través de un mensaje de Whatsapp que leyó Pallares en vivo.