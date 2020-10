Rocío Oliva reveló a cuál de sus exparejas Diego Maradona celó más, luego de la ruptura Crédito: Instagram

10 de octubre de 2020

El viernes, Rocío Oliva charló con Informados de todo y reveló nuevos detalles de su relación con Diego Maradona. Tras insistir con que terminaron en buenos términos, la panelista de Polémica en el bar recordó sus años junto al astro del fútbol y confesó que siempre tuvo muy buen vínculo con Claudia Villafañe y sus hijas.

"¿Pensás que Diego sigue enamorado?", disparó Horacio Cabak, sin vueltas, ni bien arrancó la entrevista. Lejos de escaparse, Oliva contestó muy directa: "Es una pregunta muy personal. Creo que eso lo debe saber él. Fueron muchos años, donde hubo cosas buenas y cosas malas, pero fueron años muy felices. No sé si está enamorado pero si quedó un gran cariño".Incluso luego de dar por terminadas sus relaciones, Maradona sigue ocupando un lugar importante en la vida de algunas de las mujeres con las que compartió su vida y no son pocos los que aseguran que sigue celándolas. De hecho, Claudia Villafañe tardó años en blanquear su relación con Jorge Taiana e incluso hasta el día de hoy tampoco habla o se muestra públicamente con él. Tras asegurar que con ella fue mucho más "flexible", opinó: "Lo vi más molesto con la nueva relación de Claudia porque fue su esposa durante mucho tiempo, la madre de sus hijas y por ahí fue más chocante. Con Ojeda no lo sé, porque no me consta, y conmigo tampoco. Cuando salió que estaba de novia jamás recibí un llamado de su parte, ni me dijo no te quiero ver con nadie. Creo que lo agarre en otra época también".

Dispuesta a hablar sin pelos en la lengua, la mediática contó cómo era el vínculo con Villafañe y sus hijas mientras estaba en pareja con "el diez". "Obvio que teníamos diálogo. Nosotras compartíamos casi todos los fines de semana comidas en la casa de Gianinna con Claudia y la familia. Ha pasado que estaba Diego sentado en el medio, Claudia a su izquierda y yo a su derecha y todos se reían. Pero muy buena onda, cero problema", confesó terminando con el mito de una mala relación entre las mujeres del clan Maradona.

Tras asegurar que "siempre se busca responsables cuando algo le pasa a Diego", Rocío advirtió: "La realidad es que él está como quiere. Siempre es su decisión, no es culpa de nadie". Y enseguida, recordó la época en que se la acusó de haberle robado joyas, laptops y dinero, por lo cual Oliva fue presa unas horas. "Siempre estuve tranquila porque sabía que era mentira. Lo del arresto fue porque no podía salir del país por este tema y de corajuda me fui a Brasil a ver el Mundial. Cuando volví me encontré con todo el quilombo en Argentina. Pero siempre estuve tranquila porque quien no hace nada, no tiene nada que temer", señaló.

Si bien la expareja tuvo varios intentos de pasar por el altar, este proyecto nunca se concretó. Entre risas, y casi como una anécdota divertida, la referente en el fútbol femenino reveló que ya había comenzado con el diseño de su vestido de novia pero que nunca lo tuvo en su poder. "Siempre fue un proyecto que hablamos con Maureene Dinar, no sé si lo comenzó o no, pero yo no lo tengo", aclaró.

Mientras que asegura haber tenido discusiones fuertes con el DT, la rubia desmintió que haya sufrido violencia de género. "Yo tengo más carácter que él", manifestó. Y con respecto a cómo es su relación actual con el deportista, comentó que ya no tiene contacto ni con él ni con su familia. "Hace meses que no hablo con Diego. Tampoco tengo por qué llamarlo. Podría llamarlo para su cumpleaños, pero tampoco lo voy a hacer. Desde el momento en que me separé no tuve más contacto con nadie. Cada tanto me comento historias de Instagram con la mujer de Diego Junior, pero nada más que eso", concluyó.