Esta noche, el cantante de 78 años desembarca en el estadio de GEBA para repasar sus seis décadas de carrera; a pesar del paso del tiempo, el intérprete británico demostrará por qué aún sigue siendo ese rockstar que pasó a la historia por su voz rasposa y sus looks estridentes

Cynthia Caccia LA NACION

Después de cinco años de no pisar suelo argentino, Rod Stewart vuelve al país para dar un concierto en el Estadio GEBA. El rockstar, de 78 años, se presenta esta noche en el marco de su nueva gira, que ya visitó ciudades como Seattle, Vancouver, Madrid y que repasa sus seis décadas de carrera y éxitos como “Maggie May” y “Da Ya Think I’m Sexy?”.

Con más de 250 millones de discos vendidos, esta leyenda -que forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll- sigue manteniendo intacto su carisma, su voz rasposa y sus looks estridentes a pesar del paso del tiempo y de haber estado alejado de los escenarios tras sus múltiples problemas de salud.

Además de su música, que conjuga folk, baladas, rock and roll, y pop, el cantante es reconocido por su alocada vida privada; esa que se reparte entre sus ocho hijos, su pasión por el fútbol y sus tareas solidarias.

Hombre de familia numerosa

Si se trata de romper récords, él se lleva varios. Es el hombre que tuvo ocho hijos con cinco mujeres diferentes , que pasó por el altar en tres oportunidades y que dio en adopción a su primera heredera, Sarah Streeter (59), aunque mantiene un contacto permanente. También podría alzarse con el título de ser el único rockstar capaz de juntar a sus exs en una misma foto, como lo hizo a mediados de 2019 en el cumpleaños número 40 de su hija, Kimberly.

“Cuando le dije a mi padre que me iba a casar, él me dijo: ‘Sos demasiado joven´”, recordó Rod Stewart en una entrevista con People en referencia a su primera esposa, Alana Stewart, con quien se casó en 1979 y tuvo dos hijos, Kimberly (43) y Sean (42). “Y tenía razón. Todavía me quedaba mucho por vivir y festejar”, reconoció quien terminó divorciándose en 1984 para enredarse con una modelo llamada Kelly Emberg.

Rod Stewart logró reunir a cuatro de las mujeres de su vida con las que ha tenido siete hijos: Alana Stewart, Kelly Emberg, Rachel Hunter y Penny Lancaster @kellyemberg

Si bien con ella no pasó por el altar, sí tuvo otra hija llamada Ruby (36). Con la llegada de la nueva década, Stewart se cruzó con Rachel Hunter, a quien le llevaba 26 años y a la que le propuso matrimonio tres semanas después de conocerla. De esta unión, nacieron Renee (31) y Liam (28). “Cuando me casé por segunda vez con Rachel [a los 45], pensé que ella era realmente la indicada, pero me volví a equivocar”, confesó. “Ella rompió conmigo un lunes por la noche. Fue desgarrador. ¡Nadie deja a Rod!” , bromeó quien al sábado siguiente conoció a su actual mujer, Penny Lancaster , con quien comparte sus días y tuvo a Alastair (17) y a Aiden (12). “Penny ha reparado mi corazón en más de un sentido. Es una relación perfecta”, confesó tras casarse con ella en 2006.

Un vecino solidario

Rod Stewart tapó los baches cerca de su casa y se quejó de la gestión del gobierno

En marzo de 2022, una imagen dio la vuelta al mundo: Rod Stewart fue filmado con un chaleco de neón y una pala en sus manos cubriendo los pozos de su cuadra en el vecindario de Harlow. Indignado por no tener respuesta gubernamental, el cantante británico decidió solucionar él mismo el problema tapando los baches y volviendo a pavimentar la calle. “Trabajar para vivir. Tapar huecos es bueno para el alma”, expresó con cierta ironía mientras se lo veía sacar asfalto de la parte trasera de un camión para luego volcarlo en los baches cubiertos de agua. Al parecer, Rod tiene experiencia en el uso de estas herramientas ya que durante su adolescencia trabajó como sepulturero en el cementerio Highgate de Londres.

Comprometido y solidario

A través de sus canciones, Rod Stewart intenta concientizar sobre las distintas problemáticas sociales y políticas del mundo Denise Truscello

Además de ser una estrella de rock, Rod Stewart es conocido por su compromiso político y social, el cual muchas veces se vio reflejado en sus letras o en sus shows. Por ejemplo, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cantante acogió en su casa a una familia de refugiados ucranianos dándoles sustento y educación a los más pequeños. Este año, el artista volvió a expresar su posición política en uno de sus conciertos que dio en el WiZink Center de Madrid, donde cantó su canción “anti guerra” frente a una multitud. “El amarillo y el azul son los colores de la bandera de Ucrania. Esta es una canción antiguerra dedicada a Ucrania y a Zelenski”, dijo mientras interpretaba “Rhythm Of My Heart”, vestido con un traje de esas tonalidades.

Su negativa a ser parte de la apertura del Mundial de Qatar también reflejó sus valores éticos. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, reveló en una entrevista con The Sunday Times haciendo especial hincapié en la vulneración de derechos humanos ejercida por el régimen qatarí.

Su adicción secreta

Cuando una estrella de rock habla de adicciones uno no puede evitar pensar en el alcohol, las drogas o el sexo sin embargo, en el caso de Rod Stewart, su mayor adicción pasa por otro lado: los trenes. Según reveló el músico británico a la revista Railway Modeller, construir maquetas ferroviarias es para él una vía de escape y una pasión que comenzó a sus 9 años. De hecho, esta misma publicación ha compartido una de las grandes creaciones del cantante: una ciudad imaginaria de los años 40 con edificios, fábricas y, por supuesto, su sistema de transporte.

Esta obra, en la que trabajó durante 26 años junto a otros dos amigos, mide 38 metros de largo por 8 de ancho y está inspirada en los recuerdos de su infancia. “Cuando empiezo algo creativo como esto, tengo que dar un 110% de mí. Para mí es adictivo. Empecé, así que solo tuve que terminar”, explicó quién aprovechó el tiempo libre de sus giras para construir esta ciudad en miniatura.

Paz y amor

Rod Stewart y Elton John eran grandes amigos antes de distanciarse en 2018. Además de la música, los cantantes compartían su gran pasión por el fútbol AFP

Rod Stewart no es de tener enemigos. De hecho, es tan amado por su público como por sus colegas. Sin embargo, hace un tiempo ha protagonizado una pelea con otra gran figura de la escena musical, a quien lo unían casi 50 años de amistad. El hombre en cuestión es nada más y nada menos que Elton John, quien se distanció del hombre de voz rasposa luego de que este se burlara de él en una entrevista televisiva.

Los problemas entre Stewart y John surgieron en 2018 cuando el compositor de “Rocket Man” anunció su retiro de los escenarios; situación de la que Rod opinó en su paso por el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live. “Le envié un mail y le dije: ‘¿Qué, otra vez, querido?’ Hablando de la jubilación, yo nunca hablé sobre el tema y si me retiro, no haré un anuncio. Simplemente me desvanezco. Anunciar tu jubilación huele a querer vender entradas”, contó dando cuenta de los motivos que enojaron a su colega.

A pesar de sus continuos intentos por reconciliarse, los músicos no volvieron a cruzar palabra nunca más. “Quiero mucho a Elton, pero no nos hablamos ahora. Tuvimos una pelea porque critiqué su gira y dije que era un robo de dinero”, explicó Stewart, apenado, en el podcast de Chris Evans.

Un hombre resiliente

Rod Stewart tras su operación de tobillo por Londres The Grosby Group

Pocas veces, Rod Stewart estuvo alejado de los escenarios. La primera fue en febrero de 2016 cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata. Sin embargo, en ese entonces el músico prefirió enfrentar la enfermedad en silencio y luego, contar su experiencia para ayudar a otros. “Hace tres años fui diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano”, expresó el cantante durante un evento a beneficio para juntar fondos para esta enfermedad. “Muchachos, realmente tienen que ir al médico. Es un dedo en el c... y no duele nada”, bromeó fiel a su estilo intentando concientizar sobre la importancia de hacerse los controles médicos a tiempo.

Dos años después, el músico volvió a pasar por un momento delicado de salud cuando tuvo que operarse primero de una rodilla y luego de una fractura de tobillo. “Tengo una lesión en el tobillo que sufrí al ser tacleado por mi hijo de 15 años. Sin embargo, todavía puedo patear una pelota cuando es necesario”, confesó durante una entrevista con The Scottish Sun.

Esta situación volvió a alejarlo de los escenarios una vez más, ya que el artista debió someterse a una ardua recuperación con ejercicios, muletas y una bota ortopédica que duró más de seis meses. “Mis días de jugar al fútbol han terminado”, declaró quien es un gran fan del deporte.

Un futbolista frustrado

Rod Stewart reconoce tener dos grandes pasiones: la música y el fútbol. De hecho, en su juventud estaba más cerca de mostrar su talento en una cancha que sobre un escenario. En 1960, el músico se fue a probar al Brentford FC; un club de la tercera división de Inglaterra sin embargo, no tuvo suerte. “Mis dos hermanos, mi papá y mi abuelo jugaron en forma amateur. Hasta fundaron un club en nuestro barrio. Somos una familia loca por el fútbol”, reconoció en una entrevista.

Tras advertir que era bastante bueno con la pelota, Stewart confesó por qué su destino terminó en el rock. “Me faltaba compromiso. En ese momento los jugadores jóvenes teníamos que limpiar los botines de los más grandes y yo no estaba hecho para esos trabajos mundanos”, admitió. Y enseguida, bromeó: “La vida de músico es mucho más fácil porque te podés emborrachar y yo no puedo hacer eso jugando al fútbol. Por eso decidí ser músico”.

A pesar de ser un futbolista frustrado, este fanático del Celtic de Escocia sigue despuntando su pasión (o al menos lo hacía antes de ser operado de la rodilla y el tobillo en 2021) tanto en su propio equipo, Los Vagabundos Football Club, con el que juega partidos a beneficio como arriba del escenario haciendo jueguito y pateando con una técnica envidiable pelotas hacia el público cada vez que termina un concierto.

Fanático de Lionel Messi e hincha de Boca, Stewart confesó que jugadores le hubiera gustado tener en su equipo escoses. “Quiero a Lionel Messi y Carlos Tevez en el Celtic. Cualquiera de los dos sería un refuerzo fantástico para nuestro equipo. A Messi lo sufrimos en la Liga de Campeones y a Tevez lo sigo en el Manchester United”, expresó en 2017.

Si hay algo que caracterizó a Rod Stewart fueron sus looks RB - Redferns

El día que conoció a Maradona

Otro de los jugadores que se suma a su lista de ídolos es Diego Maradona. El músico conoció al futbolista argentino en una fiesta en Londres y, según lo que trascendió, le mostró sus dotes para este deporte. “Fuimos a una fiesta del fútbol inglés. Termina la cena de gala y nos vamos a un boliche de Londres. Voy al baño y de repente veo un tipo como de dos metros y pico. No podía ser tan alto, hasta que veo que estaba parado arriba de la tapa del inodoro espiando”, contó Guillermo Coppola sobre cómo fue el encuentro con el rockstar en un programa televisivo.

“Le digo: ‘Rod Stewart’ y el tipo enojado (porque estaba en offside) me dice: ‘of course!’. Me presento como el manager de Maradona y me dice: ‘¿Maradona está aquí?’ Voy a buscarlo a Diego y le digo: ‘Está Rod Stewart en el baño’. Fue el pique más corto que hizo. Y bueno, se cerró el baño e hicimos base ahí. Rod se bajó los lienzos en un momento para mostrar que era futbolista”, contó entre risas el exrepresentante de “el Diez”.