Esta tarde, el periodista Rodrigo Lussich sorprendió en Twitter con un contundente mensaje.

"Ya cursé a través de mi abogado @Martin_Legui [Martin Leguizamon] denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía WhatsApp. Aténganse a las consecuencias", escribió el panelista de Intrusos, sin hacer mención alguna ni al trasfondo de las amenazas ni a los receptores de la denuncia en cuestión.

En diálogo con LA NACION, el periodista contó lo sucedido: "Recibí varios WhatsApp de números anónimos con comentarios sin sentido, y después recibí una amenaza concreta de muerte en otro que decía 'te vamos a matar, hijo de p...'", describió Lussich. "No me quiero volver loco, pero es para tener en cuenta, hablé con mi abogado y radicó la denuncia. Le están hackeando el teléfono a varias personas del medio y la verdad es que no tengo ganas de pasar por eso y estoy tomando las precauciones del caso", le comentó Lussich a este medio.

Consultado acerca del motivo detrás de la amenaza, el periodista dijo que, "en principio", la misma "no fue a causa de nada".

El letrado que representa a Lussich, Martin Leguizamon, también habló con LA NACION y brindó detalles de la denuncia que se va a presentar en la fiscalía de cibercrimen. "La presentaremos mañana, no es un hecho menor, es una clara amenaza de muerte. Tenemos la línea telefónica, así que vamos a pedir la investigación. Estas cosas no hay que dejarlas pasar, son de una gravedad extrema. En cuanto esté redactada la denuncia, la presentaremos", contó el abogado.

