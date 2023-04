Roger Waters fue cancelado en Fráncfort: los motivos y la reacción del músico

escuchar

El mes pasado, Roger Waters inició la etapa europea de su gira despedida This Is Not A Drill. El artista -que ya pasó por ciudades como Madrid y Barcelona- se preparaba para dar un concierto en la ciudad de Fráncfort cuando desde el municipio cancelaron su actuación por comentarios antisemitas sobre Israel. Ante esta situación, el músico advirtió que irá de todas maneras, ya que “la libertad de expresión importa”.

Todo estaba listo. El próximo 28 de mayo, el ex líder de Pink Floyd iba a tocar con su tour en el Festhalle, un espacio público de la ciudad alemana, pero sorpresivamente las autoridades cancelaron su presencia debido a las reiteradas opiniones del músico sobre Israel. Considerado como “uno de los antisemitas más conocidos del mundo”, el aviso de cancelación citaba el boicot de Waters a dicho país, también conocido como la campaña BDS, así como las conversaciones del músico con los medios afiliados a Hamas y las comparaciones de Israel con el apartheid de Sudáfrica, lo que muchos vieron como una actitud antisemita.

Ante esta inesperada situación, Waters reaccionó en sus redes sociales con un posteo donde advirtió que irá " de todos modos”. Junto a una foto de la tumba de Sophie Scholl, una estudiante alemana y activista antinazi que fue decapitada en la guillotina en 1943 por distribuir folletos contra la guerra en la Universidad de Munich, el cantante y guitarrista calificó esta decisión de “injustificable” y un intento de “silenciarlo” y reveló que presentó una orden judicial contra el municipio, pero que no ha recibido respuesta todavía.

“El Consejo de Frankfurt estaba legalmente obligado a responder a la orden judicial provisional de Roger Waters antes de la medianoche del 14 de abril. ¿Qué hicieron ellos? ¿Nadie lo sabe? ¿Solo podemos adivinar lo que está pasando en Fráncfort? ¿Están jugando para ganar tiempo? ¿Quién sabe?”, escribió el artista indignado.

Y enseguida aclaró que sea cual sea la decisión del municipio, él y su banda se presentarán de todos modos: “¡No es que importe mucho! ¡Vamos a venir de todos modos! ¡Porque los derechos humanos importan! ¡Porque la libertad de expresión importa! ¡Sí!” , lanzó desafiante. E inmediatamente apuntó contra quienes intentan prohibirlo: “municipio de Fráncfort, ¡recordamos la Kristallnacht! ¡Al igual que Sophie Scholl, nuestros padres apoyaron a esos tres mil hombres judíos y hoy estamos con los palestinos! ¡Vamos a Fráncfort el 28 de mayo! Amor”, remató.

Ante esta situación, Waters recibió el apoyo de varios colegas y figuras públicas como Eric Clapton, Peter Gabriel, Tom Morello de Rage Against The Machine y Nick Mason de Pink Floyd, quienes -a través de una petición lanzada hace un mes- pidieron revertir la decisión tomada por el municipio de Fráncfort. A su vez, actrices como Susan Sarandon y Julie Christie, el director de cine, Ken Loach, mostraron su solidaridad al respecto.

“La crítica de Waters al trato de Israel a los palestinos es parte de su defensa a largo plazo en nombre de los derechos humanos en todo el mundo. Los funcionarios que vilipendian a Waters están participando en una campaña peligrosa que combina deliberadamente las críticas a las políticas ilegales e injustas de Israel con el antisemitismo. Los funcionarios en Alemania, los organizadores de conciertos y las plataformas de música no deben sucumbir a la presión de aquellas personas y grupos que preferirían que se elimine la música de Waters antes que involucrarse en los temas que destaca su música”, rezó el comunicado que actualmente cuenta con más de 34.000 firmas.

Los dichos de Waters sobre Israel

This Is Not A Drill es la gira despedida con la que Roger Waters está dando vuelta por el mundo

Roger Waters no es ajeno a las controversias, sobre todo aquellas relacionadas con el conflicto palestino-israelí. En 2022, el músico se refirió en una entrevista al Estado de Israel como “un proyecto de colonos supremacistas que funciona con un sistema de apartheid”, y advirtió que no es ser antisemita afirmar que Israel no puede implementar un apartheid como tampoco “Sudáfrica o cualquier otro lugar” para quienes intentaban acusarlo de discriminación.

A principios de este año, David Gilmour también se pronunció en contra de su excompañero de Pink Floyd cuando su esposa, la autora Polly Samson, compartió un tuit en el que acusó a Waters de ser “antisemita hasta su núcleo podrido”. “También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías”, escribió en Twitter la mujer de Gilmour mientras su marido compartía su posteo bajo la leyenda: “Cada palabra es demostrablemente cierta”.

Ante esta situación, el acusado tampoco se quedó callado. Tras calificar los comentarios de Samson como “incendiarios y tremendamente inexactos”, el cantante negó por completo estas afirmaciones y aseguró que estaba tomando consejos de sus abogados respecto de qué hacer.

