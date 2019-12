Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019 • 17:25

Ni siquiera la aclamada Resistiré pudo con el éxito de Soy Gitano. Corría el año 2003 y desde eltece apostaron fuerte a un culebrón con todas las características del género, pero centrado en un mundo de tradiciones muy particular. Aquella ficción presentó dos parejas protagónicas: la de Julieta Díaz y Osvaldo Laport, y la de Romina Gaetani y Juan Darthés. Sin embargo, algo pasó en el medio y por caprichos de la historia o por hechos que nunca salieron a la luz, las parejas rotaron.

Así, Isa (Gaetani) dejó de tener escenas con Josemi (Darthés) y su romance con Amador (Laport) se convirtió en el favorito del público.

Algunos años después, cuando ya pesaban sobre el actor y cantante de tango una denuncia por acoso, dos por abuso y una denuncia penal por violación, Gaetani decidió romper el silencio. Es que, más allá de aquel exitazo de principio de siglo, la actriz volvió a cruzarse con Darthés en Simona, en 2018, cuando el escándalo comenzaba a salir a la luz.

Este sábado, Gaetani brindó una entrevista al ciclo radial Agarrate Catalina y relató los malos momentos que pasó junto a él. Comenzó explicando cuál fue su reacción cuando a la acusación inicial de Calu Rivero se sumaron las de Anita Co y Natalia Juncos: "Le golpeé la puerta del camarín. Me senté a hablar con él porque prefería decirle de frente que iba a salir a dar notas a favor de Calu y de las que estaban denunciando".

"Mirándolo a los ojos le dije que daba fe de que lo que estaban diciendo era verdad. Yo había sufrido un hecho similar en su momento en Soy Gitano. No al mismo nivel que las chicas, pero también se pasó conmigo, hizo un poco de más y no hacía falta. No salté porque esas cosas, a mí, me dejan paralizada", recordó.

Luego de ese diálogo, la relación entre ellos se volvió aún más difícil. "Darthés quiso hacer una movida sucia, buscó ensuciarme poniendo gente en el medio para que yo salga a aclarar cosas y le dije que no. Hacía maniobras como si me grabara desde su celular, como si me quisiera sacar cosas, todo muy raro y lamentable. Se me hacía difícil adentro del set", aseguró.

Finalmente, explicó: "Quiero que se haga justicia, que deje de abusar de su poder, porque nos hacen tener miedo, por ejemplo de perder el trabajo. Yo tuve miedo. Pero no me viene un salto de alegría al imaginármelo preso, sino que pienso en su familia, en sus hijos".