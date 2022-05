Roommates: qué figuras de Hollywood vivieron bajo el mismo techo antes de alcanzar la fama

Ahora viven en lujosas mansiones sin embargo, antes de ser exitosos, muchos famosos fueron roomates. Es decir, compartieron su cuarto en la universidad o el alquiler de algún departamento con la intención de repartir gastos y así llegar a fin de mes mientras encontraban el papel de sus vidas.

Desde Ryan Gosling y Justin Timberlake hasta Gwyneth Paltrow y Winona Ryder, te mostramos 10 duplas de celebrities que convivieron bajo el mismo techo , repartieron tareas domésticas y coleccionaron un sinfín de anécdotas antes de alcanzar la fama.

Ryan Gosling y Justin Timberlake

Ryan Gosling y Justin Timberlake de niños en el programa Mickey Mouse Club

Antes de convertirse en los hombres más deseados de Hollywood, Ryan Gosling y Justin Timberlake eran muy amigos, casi hermanos. Los actores se conocieron en un programa infantil llamado Mickey Mouse Club y convivieron durante varios meses en Los Ángeles. En realidad, fue el protagonista de La, La, Land, quien se instaló en la casa del cantante, ya que por cuestiones laborales su madre tenía que regresar a Canadá (de donde el artista es oriundo) y era muy pequeño para vivir solo. Así fue como la mamá de su compañero de set se convirtió en su tutora legal y se volvieron compañeros de cuarto. “La madre tuvo que mantener su trabajo en Canadá el segundo año que estuvimos en el programa de televisión y mi mamá fue su tutora durante unos seis meses. Así que vivíamos juntos cuando teníamos esa edad. Probablemente estábamos un poco más cerca que el resto de los niños que estaban en el programa solo porque teníamos que compartir un baño”, bromeó el marido de Jessica Biel en una entrevista con Ellen DeGeneres . Sin embargo, el exintegrante de la boyband ‘N Sync no fue el único roomate de Ryan. Ya siendo adulto y un actor consagrado, el intérprete compartió casa con Michelle Williams, su coestrella en la película Blue Valentine. Según la actriz, Gosling fue un gran compañero porque lavaba los platos y cuidaba a Matilda, la pequeña que la actriz tuvo con el fallecido actor Heath Ledger.

Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck son amigos desde antes de triunfar en Hollywood John Phillips - Getty Images Europe

Todos sabemos de la profunda amistad que existe Matt Damon y Ben Affleck. De hecho, cada vez que tienen un hueco en sus ajetreadas agendas laborales, pasan tiempo juntos o comparten vacaciones como en los viejos tiempos. Y si bien ellos también se conocen desde niños, fue recién cuando escribieron En Busca del destino en 1997 que decidieron vivir bajo el mismo techo y compartir el alquiler para llegar a fin de mes. Entre las miles de anécdotas que atesoran de esa época, los actores recuerdan una en particular de cuando compartían una casa en Venecia y luego de hacer una gran fiesta se quedaron sin dinero y tuvieron que mudarse a un departamento más chico. “Alquilamos esta casa en la playa de Venecia y 800 personas vinieron y se quedaron con nosotros y se emborracharon. Luego nos quedamos sin dinero y tuvimos que conseguir un apartamento”, recordó Affleck, entre risas, en la revista Forbes.

Danny DeVito y Michael Douglas

Muchos años después, Danny DeVito dirigió a Michael Douglas (y a Kathleen Turner) en La guerra de los Roses Archivo

En la década del ‘60, Danny DeVito y Michael Douglas fueron compañeros de cuarto en Nueva York. Desde entonces, los actores se convirtieron en grandes amigos y recuerdan aquellos años como “un momento mágico”. En varias oportunidades, el marido de Catherine Zeta-Jones definió a su roomate como “un vago” y “algo descuidado”, declaración que nunca fue desmentida por el protagonista de Gemelos: “Recuerdo que nuestro apartamento en la ciudad de Nueva York era un caos pero él lavaba la ropa y planchaba”, reconoció el actor mientras revelaba algunos códigos de convivencia que mantenían. ¿El más gracioso? Colocaban una media en la puerta para anunciar que el departamento estaba “ocupado”. Tras recordar que fue Douglas el primero en tener una gran oportunidad ante las cámaras, DeVito expresó: “Me dejó cuando comenzó a grabar Las calles de San Francisco. Pero aún así pagó la mitad del alquiler cuando estaba fuera. Ahora a menudo hablamos de lo estúpidos que fuimos al dejar ir ese apartamento de tan bajo alquiler”, bromeó.

Lea Michele y Dianna Agron

Lea Michele consolidó su relación con Dianna Agron mientras ambas trabajaban en la recordada serie Glee Archivo

A pesar de ser enemigas en pantalla, la relación entre Lea Michele y Dianna Agron era totalmente diferente fuera de cámara. Es que las actrices de Glee se convirtieron en inseparables desde el día en que se conocieron en 2009. De hecho, eran tan unidas que algunos fanáticos llegaron a pensar que había algo más entre ellas. “Es divertido y halagador. Lea es hermosa. ¿Desde cuándo no puedes abrazar a tus amigos?”, expresaba Agron ante los rumores de que mantenían una relación amorosa. Rumores que se acrecentaron cuando, no conforme a la cantidad de horas que pasaban en el set, las actrices decidieron irse a vivir juntas. Tras asegurar que la pasaban muy bien y se daban aliento una a la otra en los momentos difíciles, Michele recordó cuál era el mejor plan al llegar a casa: “Teníamos estos enfrentamientos en el trabajo y llegábamos a casa y decíamos: ‘¿No fue divertido cuando peleábamos hoy? Hagamos galletas” , contó en una entrevista con el portal Vulture.

Brad Pitt y Jason Priestley

Jason Priestley reveló en sus memorias varios detalles de la etapa en la que convivió con nada menos que Brad Pitt Archivo

Antes de que convertirse en galanes, Brad Pitt y Jason Priestley fueron compañeros de cuarto en Los Ángeles. En su autobiografía, Jason Priestley: A Memoir, la exestrella de Beverly Hills 90210 recordó cómo eran esos días juntos y destacó que solían competir para ver quién pasaba más tiempo sin ducharse o afeitarse. “Brad siempre ganaba. Tener que ir a una audición significaba asearse, que es lo que generalmente pone fin a la racha”, reveló entre sus páginas, quién debutó en el medio mucho antes que el protagonista de Pecados Capitales. A su vez, Priestley confesó que a ninguno le gustaba cocinar y sobrevivieron a base de sopas instantáneas.

Jamie Dornan y Eddie Redmayne

Jamie Dornan no sólo convivió con Eddie sino también con Robert Pattinson y Andrew Garfield Jae C. Hong - Invision

Oriundos de Inglaterra, Jamie Dornan y Eddie Redmayne cruzaron el charco juntos y compartieron un departamento en Los Ángeles mientras intentaban conseguir un papel en Hollywood . Según el intérprete de Christian Grey, esos años de castings fueron duros, ya que a menudo tuvieron que competir por los mismos guiones. “Los dos estábamos muy desesperados. Ambos teníamos el mismo agente en ese momento y recuerdo que, el segundo día, uno de los mensajeros de nuestra agencia llegó con una pila de guiones, como 25 y Eddie y yo pensamos: ‘¿Para quién será?’ Finalmente eran para mí y Eddie no lo tomó tan bien”, recordó Dornan en The Late Late Show with James Corden. Sin embargo, los actores no estuvieron solos por mucho tiempo. A la convivencia primero se sumó el talentoso A ndrew Garfield y luego, el team se completó con la llegada de Robert Pattinson y Charlie Cox . “Solíamos ir al Standard Hotel en West Hollywood y dividir un sándwich entre nosotros para ahorrar”, le reveló el protagonista de 50 Sombras de Grey a Variety, además de contar que se ayudaban entre sí en las audiciones: “Íbamos a los mismos castings y nos ayudábamos a prepararlos. Nos ayudábamos a conseguir el papel por el que estábamos compitiendo todos. Con el tiempo, por suerte, lo hemos logrado. Era un grupo divertido y seguimos siendo grandes amigos”, expresó. Esto explica la complicidad del actor con el intérprete de Spiderman en la última entrega de los Oscar.

Milo Ventimiglia y Penn Badgley

Milo Ventimiglia invitó a vivir a su compañero Penn Badgley, por entonces sin trabajo, a su departamento de Nueva York AFP

A pesar de la diferencia de edad, Milo Ventimiglia y Penn Badgley también fueron compañeros de hogar en Nueva York. Los actores se conocieron en 2006 mientras rodaban The Bedford Diaries, serie que fue cancelada por baja audiencia al cabo de ocho episodios. Al quedarse sin trabajo, Ventimiglia-que ya era relativamente conocido en la industria por su papel en Gilmore Girls- lo invitó a su compañero a vivir bajo el mismo techo; propuesta que el protagonista de You aceptó sin dudar . Y, si bien podría pensarse que los 10 años de diferencia entre ellos dificultarían la convivencia, en este caso tuvo algunas ventajas; al menos para Badgley que solía usar la identificación de la estrella de This is us para entrar a los boliches. “Cuando tenía 18 años, mi compañero de cuarto era Milo Ventimiglia, que tenía 28 años en ese momento. Solía pedir prestada su identificación para entrar en los bares. Todavía la tengo en alguna parte”, le confesó el jovencito a la revista Bullett. De hecho, tiempo después, el actor de Gossip Girl rechazó la propuesta de sus compañeros Chace Crawford y Ed Westwick, que cuando fueron elegidos para la serie estaban buscando un tercer inquilino para repartir gastos. Según Penn, “estaba contento” con su convivencia con Ventimiglia y por eso, no aceptó la invitación.

Adam Sandler y Judd Apatow

Adam Sandler, mucho antes de convertirse en Un papá genial (1999) fue compañero de departamento del director y productor de Virgen a los 40 Reuters

Antes de transformarse en referentes de la comedia, Adam Sandler y Judd Apatow compartían un departamento en Los Ángeles. Fue el productor de la película Virgen a los 40 que en una entrevista televisiva deschavó al actor por algunos de sus hábitos extraños como dormir en un colchón sin sábanas o alquilar un automóvil durante 12 años en lugar de comprar uno. A pesar de esto, el creativo confesó que les gustaba vivir juntos y recordó sus viajes a la cadena de comida rápida Red Lobster todos los meses. Sin embargo, esos años de diversión terminaron cuando Sandler fue elegido para Saturday Night Live y se tuvo que mudar a Nueva York. Eso sí, el actor continuó pagando el alquiler ante la posibilidad de que lo despidieran y tuviera que regresar. “Simplemente se fue, como si fuera a regresar, pero simplemente no regresó” , dijo Apatow algo nostálgico.

Gwyneth Paltrow y Winona Ryder

Gwyneth Paltrow, hoy toda una empresaria, fue roommate de Winona allá por los primeros años 90 Instagram: @gwynethpaltrow

Gwyneth Paltrow y Winona Ryder fueron muy amigas durante los años ‘90. Siempre se las veía juntas en fiestas, eventos y estrenos de películas. Incluso eran tan compinches que hasta salieron con otro par de mejores amigos: tras comenzar a salir con Ben Affleck, Paltrow le presentó a su amiga a Matt Damon. Tan inseparables se volvieron que hasta llegaron a compartir el mismo techo durante un buen tiempo. Sin embargo, hay rumores que aseguran que esa convivencia terminó por una traición. Si bien ambas estaban en pleno ascenso de su carrera y han competido más de una vez por un papel, parece que Winona tenía en su poder el guión de Shakespeare apasionado cuando Paltrow lo encontró y lo usó para conseguir una oportunidad para ser Viola De Lesseps en el film; rol que tiempo después le valió un premio Oscar . “Eso es un mito urbano. Juro por Dios que no lo hice, estoy levantando mi mano derecha sobre la Biblia. Lo juro por Dios”, se defendió la ex de Brad Pitt en una entrevista con Howard Stern en 2015.

Owen Wilson y Wes Anderson

Owen Wilson y Wes Anderson juntos en la 74ta. edición del Festival de Cannes CHRISTOPHE SIMON - AFP