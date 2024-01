escuchar

Cuando Rosamund Pike apareció sobre la alfombra roja en el preámbulo de la entrega de los premios Globo de Oro, todos alrededor giraron para mirarla. Es que, si bien muchas de las celebridades optan por estilos llamativos o extravagantes, pocos eligen tapar su cara con algún accesorio. La actriz, para esta ocasión, tuvo la idea de acompañar su vestido negro de encaje de Christian Dior con un llamativo tocado, y fue ella misma quien, durante una entrevista, contó el por qué de su total look .

Durante su charla con el periodista Marc Malkin, de Variety, la actriz nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en Saltburn reveló que llevó el tocado no solo por razones estilísticas. “ Es un velo protector para la ocasión ”, reconoció Pike en relación al velo negro que tapaba gran parte de su cara. “Tuve un accidente durante Navidad”, explicó de inmediato, y aclaró que fue mientras esquiaba. Luego, confesó que no fue el mejor momento para terminar con lastimaduras visibles: “No es lo que esperas que te pase cuando vendrás a los Globo de Oro el 7 de enero”, siguió.

El vestido de Rosamund Pike fue una creación de Christian Dior AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pike explicó que el accidente le dejó la cara “completamente destrozada”, que ocurrió el 26 de diciembre y que de inmediato pensó: “Necesito hacer algo”. “Pero yo no veo ninguna lastimadura”, se sorprendió Malkin luego de escuchar el relato de la actriz, quien aclaró, sobre las palabras del periodista, que ya estaba “curada” pero que de todas maneras eligió conservar el velo. “Me enamoré del look”, completó.

Además del tocado, Pike se lució por el vestido negro strapless de encaje con detalles florales y escote de malla, que combinó con unas sandalias negras de taco alto. Para la cara eligió un maquillaje muy natural.

En Saltburn, la actriz interpreta a Elspeth Catton, una mujer excéntrica, despistada y alejada de la realidad que no tiene ningún problema en disparar frases horribles e insensibles. El look que eligió para la gala, explicó además, fue una especie de homenaje a ese personaje.

En una nota que publicó la revista Variety, la actriz habló del impacto que tuvo Elspeth Catton en el público. “¡Estoy totalmente asombrada! Estoy desconcertada. En cierto modo no sé qué hacer con eso. He visto gente en Instagram citando líneas y reproduciendo clips y también haciendo sus propias ediciones, juntando a Elspeth con otros personajes que he interpretado”, se sorprendió. “ Creo que en nuestro mundo cauteloso y filtrado, donde todos son tan cautelosos, es agradable ver a alguien sin filtros. Está en una burbuja, no existe nadie excepto las personas en su órbita, por lo que puede decir lo que quiera sin consecuencias. Ella no existe en el mundo real ”, agregó.

Pike confesó, además, que su trabajo en el set fue muy divertido gracias a sus compañeras de rodaje y que si existe la propuesta de hacer una precuela, no lo dudaría. “Amo muchísimo a Carey Mulligan, me hace reír solo con sus expresiones”, reveló. Además, contó que si bien no le gusta improvisar, este personaje se lo permitió.

La emoción de la previa

Unas horas antes de la ceremonia, que se celebró en el Hotel Beverly Hilton, un ícono de Beverly Hills, la actriz compartió su emoción con una publicación en su cuenta de Instagram. “Las luces de Los Ángeles nunca dejan de paralizarme. Una noche para jugar con un vestido de ensueño de @mollygoddard. ¡Nos divertimos!”, escribió y compartió varias postales de la noche previa a la entrega de premios, donde se la puede ver en un balcón con las luces de la ciudad de fondo y un vestido color durazno con tul en la falda.

