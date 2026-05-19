Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, sorprendió al anunciar su compromiso con un empresario: “Dios cumple sus promesas”

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González y César Di Aloy, sorprendió en sus redes sociales al anunciar su compromiso con el empresario Sebastián Freidzon, a quien conoció en el verano de 2025 en una iglesia evangélica.

“Dios cumple sus promesas. 14/05/2026, el día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida y al que le encanta mimarme y sorprenderme”, expresó la influencer de 29 años en una publicación de Instagram que acompañó con una serie de fotos de la propuesta matrimonial, que tuvo lugar en la estancia La Candelaria, en el partido de Lobos.

“Hace unos años me aferré al pasaje que está en Isaías 43:18-19: ‘Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía’. Y aunque hubo momentos de desánimo, angustia y dudas, hoy puedo ver que Dios es fiel y lo que dice, lo cumple”, comentó la hija de la exvedette y conductora. Al igual que su madre, la joven licenciada en Comunicación Social profesa la fe evangelista y tiene un podcast religioso con ”la mirada puesta en Jesús".

El compromiso de Brenda Di Aloy

Quién es Sebastián Freidzon, la pareja de Brenda Di Aloy

De hecho, la vida de su pareja también está marcada por la religión: es hijo de los pastores Claudio y Betty Freidzon, los fundadores de la iglesia Rey de Reyes, cuya sede central está ubicada en el barrio de Belgrano, donde Brenda y Sebastián se conocieron. “God is infinite” (Dios es infinito), dice la biografía de Instagram del hombre de 44 años, que comparte en su red social distintos pasajes de la Biblia y reflexiones relacionadas con sus actividades diarias. Asimismo, es dueño de la cafetería de especialidad All Saints Cafe, elegida entre las cien mejores del mundo.

Sebastián Freidzon junto a su padre Claudio, el pastor fundador de la iglesia Rey de Reyes

Freidzon estudió en Estados Unidos en la Universidad Oral Roberts, una institución cristiana en Tulsa, Oklahoma, “guiada por el Espíritu Santo” y dedicada a “formar líderes integrales para todo el mundo a través de una propuesta educativa única centrada en el desarrollo completo de la persona”. Según el sitio web de la universidad, “los estudiantes llegan a ORU no para ‘mantener‘ su fe tal como está, sino para crecer en ella y convertirse en los líderes guiados por el Espíritu que están llamados a ser”.

Curiosamente, la vida de Sebastián Freidzon ya está ligada al mundo del espectáculo local. Su hermano Ezequiel está casado desde 2020 con la actriz Mercedes Lambre, conocida por ser la antagonista de Tini Stoessel en la serie de Disney Violetta. Juntos tienen una hija llamada Elise, que nació en diciembre de 2024.

Freidzon es dueño de la cafetería de especialidad All Saints Cafe, que el año pasado fue elegida entre las cien mejores del mundo

Y aunque ahora toda la familia celebra la propuesta de matrimonio, al parecer, Yuyito González estaba en contra de la relación porque no quería que su hija saliera con un hombre divorciado. “Usted, por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado”, le habría dicho la ex novia de Javier Milei a su hija, de acuerdo a lo que reveló Pepe Ochoa al aire de LAM (América) a mediados de 2025.

Esas diferencias habrían quedado atrás, dado que la conductora comentó la publicación donde Brenda Di Aloy anunció su compromiso. “Qué felicidad me dan”, escribió junto al emoji de un corazón. Famosos como Stefi Roitman, Stephanie Demner y Laurita Fernández también felicitaron a la pareja.

El comentario de Yuyito González en la publicación de su hija: "Qué felicidad me dan". También felicitó a la pareja el suegro de Brenda Di Aloy, Claudio Freidzon

Di Aloy oficializó su romance con Freidzon en febrero pasado, cuando llevaba un año en pareja. “Les presento al papá de Bruna [su perra]. Mi Sebi, el hombre más dulce y atento. Dios lo puso en mi camino cuando menos lo esperaba. El que manejó 400 km para tomar un café conmigo y desde ese momento no nos separamos más”, contó el 26 de febrero, el mismo mes del cumpleaños de su enamorado.

“Un año de echar raíces juntos en privado, pero ya tengo ganas de gritarle al mundo que Dios es fiel y sus tiempos son perfectos”, agregó junto a un carrusel de imágenes de sus viajes y citas románticas. “El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian”, sumó, citando al Salmo 18:30.

Cabe recordar que el noviazgo anterior de la hija de Yuyito González fue con el locutor Cris Vanadía. Tras cuatro años juntos, tuvieron una separación mediática a fines de 2023 cuando él se dio un beso apasionado con la ex Gran Hermano Coty Romero como parte de una coreografía en el Bailando. “Fue la gota que rebalsó el vaso, yo dije basta. El beso con Coti para mí es un límite. Hay límites que no pueden pasar el corazón de una persona”, dijo entonces Di Aloy a LAM, aunque más adelante logró hacer las paces con su ex.