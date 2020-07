Ryan Dorsey, exmarido y padre del hijo de Naya Rivera, le dedicó un conmovedor mensaje Crédito: Instagram

26 de julio de 2020

Casi dos semanas después de que encontraran el cuerpo de Naya Rivera en el lago Piru de California, su exmarido y padre de su hijo Josey, Ryan Dorsey, utilizó su cuenta de Instagram para escribir un conmovedor mensaje dedicado a la actriz de Glee.

"Esto es muy injusto... no existen palabras suficientes para expresar el agujero que dejaste en los corazones de todos. No puedo creer que así sea la vida ahora, no sé si alguna vez lo creeré. Hace un momento vos estabas acá... el día anterior a todo esto estábamos en el patio nadando con Josey. La vida no es justa", comienza diciendo con desgarradoras palabras.

"No se que decir. Estoy agradecido por nuestro tiempo juntos, por el viaje que nos unió y que terminó dándonos al más dulce, amable e inteligente niño que jamás imaginé. Me acuerdo que a veces te molestabas conmigo y me decías: 'Ryan, deja de usar Snapchat'. Estoy contento de que no te escuché, porque ahora tengo cientos o miles de fotos y videos que Josey tendrá siempre para saber que su mamá lo amaba más que a su vida, y que juntos se divertían mucho mientras él crecía".

"La vida se trata de atravesar buenos y malos momentos, pero con Josey todo lo malo siempre se pesa un poco menos. Por él una parte de vos siempre estará con nosotros. Él nunca olvidará de donde viene. Te extrañamos y siempre te vamos a amar. Te amo Meep", culmina el mensaje, el cual acompañó con una foto de Naya y el niño abrazados al atardecer.

Ryan, desconsolado en el lago Piru un día antes de que encontraran el cuerpo de Naya Crédito: Grosby Group

El miércoles 8, Rivera navegaba junto a su hijo de 4 años por el lago Piru, al sur de California, cuando decidió saltar al agua para refrescarse y nunca regresó. Cinco días después de los hechos, las autoridades hallaron el cadáver de la actriz. "Sabemos por hablar con su hijo que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje", explicó el comisario del condado de Ventura, Bill Ayub. "Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya la ayudó a subir al bote, empujándolo desde la cubierta de atrás".

"Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse", agregó Ayub. Los médicos forenses de Ventura, el condado californiano donde falleció Rivera, comunicaron que los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y que, además, la condición del cuerpo coincide con el tiempo que estuvo sumergida. "No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas de toxicología".