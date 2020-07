Naya Rivera: dieron a conocer el resultado de la autopsia de la actriz de Glee

Los médicos forenses confirmaron que la actriz de Glee falleció a causa de un ahogamiento accidental Crédito: Instagram

14 de julio de 2020 • 20:10

Después de confirmar que el cuerpo encontrado en el Lago Piru era el de Naya Rivera, las autoridades dieron a conocer los resultados de la autopsia. En las últimas horas, se confirmó que la causa de muerte de la actriz de Glee fue un ahogamiento accidental.

Los médicos forenses de Ventura, el condado californiano donde falleció Rivera, comunicaron que los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y que, además, la condición del cuerpo coincide con el tiempo que estuvo sumergida. "No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas de toxicología", agregaron.

Luego de salir a navegar con su hijo de 4 años, la actriz estuvo desaparecida durante cinco días. Al localizar sus restos, el sheriff Bill Ayub adelantó que se trataba de un accidente: "No hay indicios de que esto sea un asesinato y no hay indicios de que se trate de un suicidio", dijo. "Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse".

"Tras hablar con el niño, sabemos que nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por su madre para subir al bote, que lo empujó desde atrás hasta la cubierta", explicó el jefe de policía.

La hipótesis oficial es que la actriz empujó a su hijo -que llevaba el chaleco salvavidas puesto- desde atrás y logró subirlo a la embarcación, pero la corriente volvió a arrastrarla y ya no pudo alcanzar el bote.

El trágico final de Rivera tuvo lugar entre las 13 horas, cuando llegó con su hijo al Lago Piru para disfrutar de un día de sol y nadar juntos, y las 16 o 17 horas, cuando encontraron el bote a la deriva con el niño durmiendo a bordo sin su madre.

Según Los Angeles Times, otras muertes similares ocurrieron en la misma zona: al menos nueve personas se ahogaron desde 1994 en circunstancias parecidas a las de la actriz.