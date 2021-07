Sabrina Rojas y los motivos de su llamativa ausencia en A la tarde: “Soy una madre culposa”

Sabrina Rojas faltó ayer a su quinto día de trabajo como panelista en el flamante programa de América que conduce Karina Mazzocco, A la tarde, y los rumores de una renuncia comenzaron a circular. Para conocer su versión, LA NACION se comunicó con ella y rápidamente desmintió que se haya bajado del programa.

“No renuncié, estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio”, explicó. “Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver, en horas pico. Termino llegando ocho menos veinte y se me está complicando con eso”, detalló.

Sin embargo, aún no está dicha la última palabra, ya que por estas horas tendrá una charla con el productor ejecutivo del programa, José Nuez, con quien intentará llegar a un arreglo. “Estamos ahí, viendo cómo lo podemos solucionar. Si no se puede, voy a priorizar a mi familia, pero es solo cuestión de horarios, nada más ”, respondió.

“No fui porque se me complicó quién iba a buscar a los chicos al cole”, insistió. “Estoy en charlas con la producción porque se me complica por la distancia. Salgo a las seis del programa y me como todo el tránsito de vuelta. Ahora que empieza la escolaridad completa, los dejo a la mañana y los veo solo para cenar y darles un beso de buenas noches. Es solo por el horario”.

La actriz dejó en claro que mantiene muy buena relación con sus compañeras, Mazzoco, Flor de la V, Cecilia “Caramelito” Carrizo, Débora D’Amato , Diana Deglauy y todo el equipo de producción. “Tengo buena onda y la mejor con todo el mundo. Estamos viendo la posibilidad de participar un par de días… Yo tengo ganas de estar y ellos también. Es una cuestión de horarios y de madre culposa que quiere estar”, agregó.

Si todo se arregla, Sabrina se reincorporaría el miércoles. Y si no, será debut y despedida. “Tengo cero conflicto con nadie, ya les dije que si no me llego a reincorporar, que me inviten a las cenas”, finalizó.