La razón por la que Dani “La Chepi” no se sumó a Polémica en el Bar

Hace unas semanas, Dani “La Chepi” anunció a través de sus redes sociales que se iba a sumar al equipo de Polémica en el Bar. Sin embargo, los días pasaron y la actriz nunca salió al aire, lo que empezó a generar preguntas. En medio de la promoción de su nuevo sencillo musical, “No va más”, la exparticipante de MasterChef Celebrity contó qué pasó con este trabajo.

“Hay unos temas de contrato, de Telefe y América”, dijo en diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood, por Mucha Radio. “Ahora cuando se decida voy a ver si voy a Polémica o a otro programa ¡Pero a algún lado yo te voy a ir! Yo me paro en la puerta y les digo: ‘A mi me prometieron esto ¡Acá me tienen!”, agregó con su humor habitual.

“No es un tema de ‘te dejan o no te dejan’, es un tema legal que yo desconocía, por inexperta, pero que claramente hay que respetar”, quiso dejar en claro. “Igual está buenísimo que pase y que te llamen la atención en lugar de decir ‘ah, que haga lo que quiera’”, explicó.

Ahora, la artista deberá esperar a que se definan unas cosas dentro de ambos canales y ver cual propuesta es la que se concreta. “Parece que sí, que Telefe me quiere para algo”, reveló sin entrar en muchos detalles

“Está buenísimo, ¿Qué más quiero yo? Además que los dos canales me llamen es muy bueno. En América para estar en el grupo de esos tipos que son como icónicos, es porque algo deben ver en mí, que me voy a parar de manos frente a a Chiche Gelblung. Me parecía muy divertida esa parte, quizás no lo de la actualidad porque yo no se nada”, aclaró sobre la razón por la cual había aceptado ir a Polémica en el Bar. “No es que sea una estúpida, que desconozca lo que pasa en el país, pero no se de nombres ni cual es el puesto”, quiso dejar en claro sobre sus conocimientos de actualidad.

A pesar de la insistencia de Iglesias, La Chepi no quiso contar cual es el proyecto de Telefe que la tiene en la mira. “No te lo puedo decir ¿Qué querés? ¿Qué me echen antes de empezar?”, dijo entre risas.

La influencer también aclaró la razón por la cual el posteo de Instagram en donde se la veía junto a su hija, Isabella, firmando el contrato con América desapareció de su muro. “Nadie me pidió que borre nada, no lo borré sino que lo archivé”, contó.

“Yo tengo mucha interacción con mi publico, y ellos me preguntaban cuando empezaba. Como no sabía que contestarle a la gente bajé el posteo, y cuando esté todo decidido ahí subo de nuevo”, aseguró. “Nadie, en ningún canal, me dijo nada malo. Al contrario, yo solo fui porque me ofrecieron trabajo y dije, ‘dale’”.

Dani fue una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity, programa que la hizo popular más allá de las redes sociales, en donde desde hace años es una referente para millones de personas. En diferentes entrevistas, la artista contó que antes de desembarcar en el programa “no sabía nada de cocina” y que ahora le genera curiosidad, incluso, combinar algunos alimentos. “Esto se me volvió como una enfermedad. Ahora estoy todo el día googleando recetas y fijándome, por ejemplo, si la manzana va bien con el cerdo o cosas de ese tipo. No sabía nada de cocina y ahora siento que estoy aprendiendo, de a poquito”, explicó hace unos meses durante una entrevista en El Espectador (CNN Radio).

LA NACION